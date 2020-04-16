Экс-президент ФИФА назвал страны, которые могли бы принять ЧМ-2022 вместо Катара

У Катара могут отобрать право проведения мирового первенства.

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер назвал три страны, которые могли бы принять чемпионат мира-2022, если Катар лишат права проведения турнира.

Слова Блаттера приводит ESPN.

По словам экс-руководителя ФИФА, турнир могли бы принять Германия, США или Япония.

"Германия могла бы принять турнир. Но это означало бы, что чемпионат мира два раза подряд пройдет в Европе. Поэтому этот вариант не будет приоритетным", - сказал Блаттер.

США должны принимать ЧМ в 2026 году вместе с Канадой и Мексикой. По мнению Блаттера, они будут готовы провести турнир на четыре года раньше:

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"США могли бы принять турнир вместо 2026 года. Они способны, это же не ракетостроение".

Кроме того, Блаттер напомнил о намерениях Японии:

"Япония также могла бы провести ЧМ. Они претендовали на проведение турнира в 2022 году".

"К счастью, на ЧМ-2022 будет только 32 команды, а не 48, так что организационные усилия не будут большими, чем в 2018 году", - - добавил Блаттер.

Напомним, ранее минюст США подал в окружной суд по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором назвал имена чиновников ФИФА, получивших взятки от Росии и Катара за свои голоса на выборах стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022. В частности, отмечалось, что Катар оплатил голосование двух экс-членов Исполкома ФИФА - Рикардо Тейшейры и ныне покойного Николаса Леоса.

Из-за скандала со взяточничеством Катар могут лишить чемпионата мира.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1996 по 2015 год. На данный момент он отбывает шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.

Как сообщал УНИАН, ранее Блаттер утверждал, что Катар мошенническим путем получил право на проведение ЧМ-2022.