В центральном матче тура встретятся "Динамо" и "Шахтер".

6 ноября стартует 9-й тур чемпионата Украины по футболу.

В этом туре состоится встреча двух грандов украинского футбола - "Динамо" будет принимать "Шахтер". Также можно выделить встречу бронзового призера прошлого сезона "Зари" и претендента на награды текущего чемпионата "Ворсклы".

Расписание матчей

6 ноября

19.00. "Днепр-1" - "Колос"

Трансляция - УНИАН ТВ

7 ноября

14.00. "Олимпик" - "Мариуполь"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Александрия" - "Львов"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Десна" - "Минай"

Трансляция - "Футбол 2"

8 ноября

14.00. "Рух" - "Ингулец"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Динамо" - "Шахтер"

Трансляция - "2+2"

19.30. "Заря" - "Ворскла"

Трансляция - УНИАН ТВ

Украинская Премьер-лига: 9-й тур

После восьми туров возглавляет таблицу "Динамо", которое набрало 20 очков. Далее в таблице располагаются "Шахтер" (16) и "Ворскла" (15).

Аутсайдерами турнира являются "Львов" (4 очка) и "Рух" (3 очка).

После 9-го тура УПЛ уйдет на двухнедельный перерыв в связи с паузой на матчи сборных.

УПЛ: результаты матчей 8-го тура

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Автор: Антон Дударь