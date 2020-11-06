6 ноября стартует 9-й тур чемпионата Украины по футболу.
В этом туре состоится встреча двух грандов украинского футбола - "Динамо" будет принимать "Шахтер". Также можно выделить встречу бронзового призера прошлого сезона "Зари" и претендента на награды текущего чемпионата "Ворсклы".
Расписание матчей
6 ноября
19.00. "Днепр-1" - "Колос"
Трансляция - УНИАН ТВ
7 ноября
14.00. "Олимпик" - "Мариуполь"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Александрия" - "Львов"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Десна" - "Минай"
Трансляция - "Футбол 2"
8 ноября
14.00. "Рух" - "Ингулец"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Динамо" - "Шахтер"
Трансляция - "2+2"
19.30. "Заря" - "Ворскла"
Трансляция - УНИАН ТВ
Украинская Премьер-лига: 9-й тур
- После восьми туров возглавляет таблицу "Динамо", которое набрало 20 очков. Далее в таблице располагаются "Шахтер" (16) и "Ворскла" (15).
- Аутсайдерами турнира являются "Львов" (4 очка) и "Рух" (3 очка).
- После 9-го тура УПЛ уйдет на двухнедельный перерыв в связи с паузой на матчи сборных.
- УПЛ: результаты матчей 8-го тура
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