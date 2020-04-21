Сезон не возобновится: в Нидерландах надолго запретили играть в футбол
Королевская федерация футбола Нидерландов на своем официальном сайте выступила с заявлением, в котором сообщила, что не намерена возобновлять сезон 2019-2020.
Это связано с решением правительства Нидерландов запретить проведение всех массовых мероприятий, в том числе и профессиональных футбольных матчей, в связи с пандемией коронавируса до 1 сентября. Решение на пресс-конференции озвучил премьер-министр Нидерландов Марк Рутте, сообщает Voetbal International.
Матчи профессиональных команд не разрешается проводить даже без зрителей.
"На основании сегодняшнего решения правительства будут проведены консультации с УЕФА, после чего будет утверждено окончательное решение. В пятницу клубы и другие вовлеченные стороны встретятся, чтобы обсудить последствия", - заявили в федерации.
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Следующий сезон может стартовать с 1 сентября.
Ожидается, что чемпион объявлен не будет, а места в еврокубках распределят согласно таблице на момент остановки турнира. После 25 туров лидером Эредивизи является "Аякс".
На данный момент в Нидерландах зафиксировано порядка 34 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 3,9 тысяч человек скончались.
Ранее УНИАН сообщал о том, что в Польше планируют возобновить сезон в конце мая.