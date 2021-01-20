Вратарь одной из команд застал врасплох своего визави.

Необычный гол был забит в матче четвертого по силе английского дивизиона между командами "Челтенхэм" и "Ньюпорт".

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Автором гола на 12-й минуте матча стал вратарь гостей Том Кинг.

Голкипер ввел мяч в игру сильным ударом от собственных ворот. Сфера долетела почти до штрафной соперника, где с отскоком от газона перелетела вратаря и оказалась в сетке.

Кинг вывел свою команду вперед, а завершился матч вничью - 1:1.

Видео опубликовал Twitter "Ньюпорт Каунти".

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Автор: Антон Дударь