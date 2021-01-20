Необычный гол был забит в матче четвертого по силе английского дивизиона между командами "Челтенхэм" и "Ньюпорт".
Читайте также"Автогол года": бразильский футболист курьезно забил в свои ворота (видео)
Автором гола на 12-й минуте матча стал вратарь гостей Том Кинг.
Голкипер ввел мяч в игру сильным ударом от собственных ворот. Сфера долетела почти до штрафной соперника, где с отскоком от газона перелетела вратаря и оказалась в сетке.
Кинг вывел свою команду вперед, а завершился матч вничью - 1:1.
Видео опубликовал Twitter "Ньюпорт Каунти".
𝙆𝙞𝙣𝙜 of the castle👑 #OneClubOneCountypic.twitter.com/LJA2I2Bo0X— Newport County AFC (@NewportCounty) January 19, 2021
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Трюк выполнял профессионал": французский вратарь едва не забил эпичный автогол (видео)
- Удары по своим воротам и эпичные ошибки: топ-10 курьезных голов 2020 года в немецкой Бундеслиге (видео)
- Команда-невидимка: в Турции футболисты вышли на матч в белой форме и слились с заснеженным газоном (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram