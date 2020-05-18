Заподозрили поцелуй: футболист немецкого клуба извинился за слишком близкий контакт с партнером на поле (фото)

Защитник "Герты" нарушил одно из правил, после введения которого был возобновлен сезон.

Футболист немецкой "Герты" Дедрик Бойата принес извинения после того, как совершил слишком близкий контакт с партнером в матче Бундеслиги против "Хоффенхайма".

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"Герта" одержала победу со счетом 3:0, а в объективы фотографов попал эпизод, когда Бойата прижимается к голове одноклубника Марко Груйича. Многим показалось, что это был поцелуй. Кроме того, это было нарушение социальной дистанции, которую ввели для возобновления сезона в Германии на фоне пандемии коронавируса.

На своей странице в Instagram бельгийский футболист прокомментировал эпизод:

"Это не был поцелуй, как и не являлось празднованием. Хочу извиниться за то, что положил руки на лицо Груйича. В тот момент я инструктировал его насчет стандартного положения. Мы всегда должны соблюдать осторожность, учитывая нынешние обстоятельства. Надо адаптироваться к новым условиям", - написал Бойата.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Бавария" одержала уверенную победу в своем первом матче после длительной паузы.