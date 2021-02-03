Голкипер итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел свой 1100-й матч в карьере.
Об этом сообщает Opta на своей официальной странице в Тwitter.
Буффон сыграл 1100-й матч в карьере против "Интера" в первом полуфинальном матче Кубка Италии. 43-летний чемпион мира 2006 года помог своим грандиозным сэйвом одержать победу для "Ювентуса" со счетом 2:1.
Читайте такжеВ Англии голкипер забил гол ударом от своих ворот (видео)
Эта игра стала для капитана 679-й за туринский клуб. 220 матчей он сыграл за итальянскую "Парму", 25 - за французский ПСЖ и 176 - за сборную Италии.
Заметим, что опытному вратарю "Ювентус" уже предложил продлить контракт, поскольку сделка истекает летом 2021 года.
В текущем сезоне Буффон сыграл за "Ювентус" 8 матчей, пропустил 5 мячей и 4 поединка отстоял "на ноль".
Главный тренер "Ювентуса" Пирло на два года моложе Буффона.
Читайте также:
- Неудачный дебют Лунина: Реал с украинским вратарем опозорился в Кубке Испании (видео)
- Лучший вратарь мира повторил уникальный рекорд Бундеслиги
- "Будет бить пенальти, пока не промахнется": в чемпионате Испании впервые за десять лет автором гола стал вратарь (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram