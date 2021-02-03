Буффон доказал, что возраст не более чем цифра в паспорте.

Голкипер итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел свой 1100-й матч в карьере.

Об этом сообщает Opta на своей официальной странице в Тwitter.

Буффон сыграл 1100-й матч в карьере против "Интера" в первом полуфинальном матче Кубка Италии. 43-летний чемпион мира 2006 года помог своим грандиозным сэйвом одержать победу для "Ювентуса" со счетом 2:1.

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Эта игра стала для капитана 679-й за туринский клуб. 220 матчей он сыграл за итальянскую "Парму", 25 - за французский ПСЖ и 176 - за сборную Италии.

Заметим, что опытному вратарю "Ювентус" уже предложил продлить контракт, поскольку сделка истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне Буффон сыграл за "Ювентус" 8 матчей, пропустил 5 мячей и 4 поединка отстоял "на ноль".

Главный тренер "Ювентуса" Пирло на два года моложе Буффона.

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Автор: Будрин Артем