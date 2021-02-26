Виталий Буяльский своим ударом вывел киевлян в 1/8 финала.

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, забивший решающий мяч в ворота "Брюгге", прокомментировал выход киевлян в 1/8 финала Лиги Европы.

Об этом Буяльский сказал в эфире телеканала "Футбол 2", передает официальный сайт "Динамо".

"Было тяжело, потому что здесь поле немного другое и ноги быстро подсаживались. В этом плане было очень сложно. Мы провели всего одну тренировку и еще не привыкли к этому полю. Но знали, что будем иметь момент впереди и его нужно будет использовать. На теориях тренер об этом говорил - момент у нас будет, главное - сыграть в обороне на ноль", - сказал полузащитник.

"В первом тайме мы больше думали не об атаке, а об обороне, чтобы не пропустить гол. А во второй половине начали играть вперед, более раскрепощенно. Как я уже сказал, мы понимали, что момент у нас будет - и его нужно правильно реализовать. И мы его реализовали", - добавил Буяльский.

Читайте также"Команда растет": Луческу - о выходе Динамо в 1/8 финала Лиги Европы

Также он рассказал о том, как забил свой гол:

"Родригес отдал мяч за спину защитникам, а центральный защитник думал, что я буду бежать на дальнюю штангу, но я побежал на ближнюю. Получилось опередить его и забить коленом".

"Брюгге" - "Динамо": итоги матча

После ничьей в первой игре (1:1) "Динамо" обыграло "Брюгге" в ответном матче со счетом 1:0.

"Динамо" впервые с 2011 года удалось победить в плей-офф Лиги Европы на выезде.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан защитник "Динамо" Александр Сирота (оценка - 7,7).

"Брюгге" и "Динамо" второй раз пересеклись в еврокубках. В предыдущей дуэли (в квалификации Лиги чемпионов 2019-2020) с разницей в один мяч верх взяли бельгийцы (1:0 и 3:3).

Виталий Буяльский в третий раз в карьере забил в ворота "Брюгге" в четырех матчах.

Своего соперника по 1/8 финала "Динамо" узнает 26 февраля.

В 1/8 финала Лиги Европы Украину представят сразу две команды - "Динамо" и "Шахтер".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь