Мирча Луческу заявил, что если бы летом кто-то сказал, что "Динамо" дойдет до этой стадии еврокубков - "никто бы не поверил".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментровал выход команды в 1/8 финала Лиги Европы по итогам дуэли с "Брюгге".

Слова Луческу приводит официальный сайт "Динамо".

Читайте такжеДинамо вырвало у Брюгге путевку в 1/8 финала Лиги Европы (видео)"Я в перерыве говорил ребятам, что мы хорошо обороняемся, хорошо перекрываем атаки соперника, но при отборе мяча у нас не получалась игра в атаке. Мы спешили, суетились, делали ненужные касания, ненужные передачи. Слишком быстро хотели вывести игрока на ударную позицию. Во втором тайме мы этого уже не делали, мы начали больше контролировать мяч и угрожать воротам соперника", - отметил Луческу.

Румынский тренер подчеркнул, что его команда прогрессирует от матча к матчу:

"Если бы летом кто-то сказал, что мы дойдем до такой стадии еврокубков, никто бы не поверил. Команда растет от игры к игре. Молодые ребята прогрессируют. Наверное, давление этого матча, стресс приводили к элементарным техническим ошибкам, которые допускали ребята. Хотя обычно такие ошибки им не присущи. Потихоньку они становятся игроками, которыми все хотят их видеть, игроками уровня такой команды, как "Динамо" Киев".

Также Луческу ответил на вопрос о том, хотел бы он в Лиге Европы встретиться с "Шахтером":

"Я сейчас думаю только о "Динамо" Киев. Давайте говорить об этом. Мы решили задачу выхода в следующий раунд и радуемся этому. Надеюсь, что обе украинские команды пройдут в Лиге Европы как можно дальше".

"Брюгге" - "Динамо": итоги матча

После ничьей в первой игре (1:1) "Динамо" обыграло "Брюгге" в ответном матче со счетом 1:0.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан защитник "Динамо" Александр Сирота (оценка - 7,7).

"Брюгге" и "Динамо" второй раз пересеклись в еврокубках. В предыдущей дуэли (в квалификации Лиги чемпионов 2019-2020) с разницей в один мяч верх взяли бельгийцы (1:0 и 3:3).

Виталий Буяльский в третий раз в карьере забил в ворота "Брюгге" в четырех матчах.

Своего соперника по 1/8 финала "Динамо" узнает 26 февраля.

В 1/8 финала Лиги Европы Украину представят сразу две команды - "Динамо" и "Шахтер".

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Автор: Антон Дударь