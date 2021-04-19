Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не доволен созданием Суперлиги. 26-летняя знаменитость из АПЛ выставил эмоциональную историю в социальной сети.
Бруну поделился в Instagram сообщением своего соотечественника Даниэле Поденсе, выступающего за "Вулверхэмптон".
"Мяч. Песня. Мечта. Удар Зидана...Соло Кака..."Ливерпуль" в Афинах...Оле в Барселоне...Крис и Зеедорф. Это вещи, которые на самом деле нельзя купить", - написал Поденсе.
Бруну разместил ссылку на этот пост в сторис своего инстаграма и напечатал: "Dreams can't be buy", что переводится как "Мечты нельзя купить".
Фернандеш в текущем сезоне АПЛ забил 16 мячей и 11 голевых передач. Напомним, что "Манчестер Юнайтед" поддержал инициативу создания Суперлиги.
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Создание Суперлиги: что известно
- 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер".
- В то же время немецкие "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, а также французский ПСЖ отказались присоединиться к Суперлиге.
- Старт турнира намечен на август. В нем сыграют 20 клубов - 15 клубов-учредителей (еще три присоединятся к турниру позже) и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне. Матчи будут проходить в середине недели. Команды будут разбиты на две группы, в плей-офф выйдут по пять сильнейших (три - сразу в 1/4 финала, две - в 1/8).
- Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес.
- Согласно планам, каждый клуб-участник Суперлиги должен получить 350 миллионов евро.
- УЕФА категорически против создания Суперлиги и уже пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги.
- Клубы Суперлиги пригрозили судом в ответ на потенциальные санкции.
- Президент УЕФА Александер Чеферин уже успел предупредить игроков, что за участие в Суперлиге будет запрет играть за национальные сборные, а также подчеркнул, что "идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола".
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