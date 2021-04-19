Лидер "Манчестер Юнайтед" выставил в социальной сети историю.

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не доволен созданием Суперлиги. 26-летняя знаменитость из АПЛ выставил эмоциональную историю в социальной сети.

Бруну поделился в Instagram сообщением своего соотечественника Даниэле Поденсе, выступающего за "Вулверхэмптон".

"Мяч. Песня. Мечта. Удар Зидана...Соло Кака..."Ливерпуль" в Афинах...Оле в Барселоне...Крис и Зеедорф. Это вещи, которые на самом деле нельзя купить", - написал Поденсе.

Бруну разместил ссылку на этот пост в сторис своего инстаграма и напечатал: "Dreams can't be buy", что переводится как "Мечты нельзя купить".

Фернандеш в текущем сезоне АПЛ забил 16 мячей и 11 голевых передач. Напомним, что "Манчестер Юнайтед" поддержал инициативу создания Суперлиги.

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Автор: Артем Будрин