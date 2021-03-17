На уровне Лиги чемпионов такое случилось впервые.

Российские футбольные судьи не пожелали поддержать флешмоб Black Lives Matter перед стартом поединка в Будапеште 1/8 финала Лиги чемпионов между английским клубом "Манчестер Сити" и немецкой командой "Боруссией" Менхенгладбах.

Главный арбитр Сергей Карасев со своими ассистентами Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным не стали на одно колено, а продолжили стоять, в то время, как все 22 футболиста присоединились к флешмобу.

Административный руководящий орган УЕФА уже продемонстрировал реакцию на это событие: ни одного наказания к служителям Фемиды за отказ поддержать антирасистскую акцию не будет, поскольку это добровольное дело каждого решать участвовать или нет в такой процедуре.

"Санкции или дисциплинарные наказания за такого рода вещи не применяются к футбольным лицам", - прокомментировала прессслужба УЕФА.

Напомним, что поединок завершился победой "Манчестер Сити", а украинец Александр Зинченко провел на поле полчаса игрового времени.

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"Манчестер Сити" - "Боруссия" М: итоги матча

"Ман Сити" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов в четвертый раз подряд.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Рияд Марез (оценка 8,1)

Илкай Гюндоган забил 15-й гол за "Ман Сити" в этом сезоне и является лучшим бомбардиром команды во всех турнирах.

"Сити" стал лишь третьим клубом в истории ЛЧ, которому удалось не пропустить в семи матчах подряд (после "Милана" и "Арсенала").

Своего соперника по четвертьфиналу "Ман Сити" узнает в ходе жеребьевки 19 марта.

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Автор: Будрин Артем