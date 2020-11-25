Раздевалка Шахтера перед матчем / фото Шахтер

Стали известны стартовые составы "Боруссии" Менхенгладбах и "Шахтера" на матч 4-го тура Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Боруссия М - Шахтер.

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"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Крамер, Нойхаус, Лазаро, Тюрам, Штиндль, Эмболо

Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Закария, Плеа, Траоре, Бенеш, Янчке, Поульсен

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик, Соломон, Тете, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Трубин, Сиприано, Витао, Болбат, Маркос Антонио, Майкон, Судаков, Фернандо

"Боруссия" Менхенгладбах - "Шахтер": перед матчем

  • Матч "Боруссия" М - "Шахтер" состоится на арене "Боруссия-Парк" в Менхенгладбахе сегодня, 25 ноября. Начало - в 19.55. Где смотреть матч "Боруссия" М - "Шахтер".
  • Главным арбитром поединка назначен турок Джюнейт Чакыр. Он работал на матче "Шахтера" с "Порту" (2:2) в группе Лиги чемпионов сезона 2014-2015.
  • После первого круга дончане, набрав 4 очка, занимают второе место в группе B. В прошлых матчах "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" (3:2), сыграл вничью с "Интером" (0:0), а 3 ноября был разгромлен "Боруссией" М в Киеве - 0:6.
  • "Боруссия" - лидер группы. Команда опережает "горняков" на одно очко. В первом круге гладбахцы помимо разгромной победы над "Шахтером" дважды сыграли вничью со счетом 2:2 - с "Интером" и "Реалом".
  • Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру не будет присутствовать на матче из-за дисквалификации.
  • Перед игрой Каштру дал свои комментарии.

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Автор: Антон Дударь