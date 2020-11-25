"Шахтер" попытается взять реванш за унизительное поражение в третьем туре.

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Германии сыграет против гладбахской "Боруссии".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Боруссия М - Шахтер.

Боруссия М - Шахтер: где смотреть матч по ТВ

Начало встречи - в 19.55.

Встреча команд в первом круге завершилась разгромной победой "Боруссии" со счетом 6:0.

Боруссия М - Шахтер: прогноз букмекеров

"Боруссия" М

После трех туров "Боруссия" сенсационно возглавляет группу В. Гладбахцы сумели набрать очки во всех матчах - ничьи 2:2 с "Интером" и "Реалом" и разгромная победа над "Шахтером". В итоге - 5 очков и поул-позиция перед вторым кругом.

Между играми против "Шахтера" "Боруссия" провела два матча в рамках Бундеслиги и не смогла выиграть. Сперва команда уступила "Байеру" со счетом 3:4, а затем сыграла вничью с "Аугсбургом" - 1:1.

В Бундеслиге после восьми туров гладбахцы занимают только седьмое место. У команды в активе 12 очков.

"Шахтер"

"Шахтер" стартовал в ЛЧ с сенсационной выездной победы над "Реалом" (3:2), а затем набрал очки и в матче против "Интера" (0:0). Однако "горняки" оступились там, где от них меньше всего этого ждали - 0:6 в игре с "Боруссией".

В итоге "Шахтер", набрав 4 очка, занимает второе место в группе В. Но у "Реала" также 4 балла.

После разгрома от "Боруссии" "Шахтер" отыгрался на "Динамо", обыграв ослабленный состав киевлян со счетом 3:0 в УПЛ. Перед поединком в Германии в национальном чемпионате "горняки" сыграли вничью с "Александрией" - 1:1. В УПЛ "Шахтер" занимает второе место, отставая от "Динамо" на 3 очка.

Слова перед матчем

Главный тренер "Боруссии" Марко Розе:

"Первый матч нам не поможет. Мы оставили те 6:0 в прошлом. Такие матчи могут иногда случиться с кем угодно. "Шахтер" выйдет с другим настроем и будет играть на победу. У них много сильных сторон. Мы в хорошей форме. Знаем, что можем направить события в нужное нам русло".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру:

"Возможно, против такого соперника, как "Боруссия", ничья была бы неплохим результатом, но мы будем стараться победить. Если игра покажет, что мы можем победить, то ничья меня не обрадует. Но если игра будет развиваться так, что более справедлива будет ничья, я это приму".

Травмы и дисквалификации

"Боруссии" из-за коронавируса не помогут форвард Алассан Плеа и защитник Рами Бенсабаини. В лазарете находится полузащитник Йонас Хофманн.

У "Шахтера" не сыграют Тайсон, Давид Хочолава и Дентиньо. Уже давно травмированы Евгений Коноплянка и Исмаили.

Ориентировочные составы

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Крамер, Нойхаус, Херманн, Штиндль, Тюрам, Эмболо

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Марлос, Соломон, Мораес

Арбитр

Судить матч будет известный турецкий рефери Джюнейт Чакыр.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь