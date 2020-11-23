"Горняки" проведут матч против немцев на выезде.

25 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов - донецкий "Шахтер" в гостях сыграет с "Боруссией" Менхенгладбах.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Боруссия М - Шахтер.

"Шахтер" считается аутсайдером поединка у букмекеров.

На победу "горняков" дается коэффициент 5,70, а на успех хозяев поля - 1,53. Ничья оценивается коэффициентом 4,80.

На то, что чемпион Украины сможет набрать очки на выезде, аналитики дают коэффициент 2,60, а на ничью или победу "Боруссии" - 1,16.

"Боруссия" Менхенгладбах - "Шахтер": перед матчем

Матч "Боруссия" М - "Шахтер" состоится 25 ноября на арене "Боруссия-Парк". Начало - в 19.55.

Главным арбитром поединка назначен турок Джюнейт Чакыр. Он работал на матче "Шахтера" с "Порту" (2:2) в группе Лиги чемпионов сезона 2014-2015.

Все игроки "Шахтера" перед матчем с "Боруссией" М сдали тесты на коронавирус, которые были отрицательными.

После первого круга дончане, набрав 4 очка, занимают второе место в группе B.

В прошлых матчах "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" (3:2), сыграл вничью с "Интером" (0:0), а 3 ноября был разгромлен "Боруссией" М в Киеве - 0:6.

"Боруссия" - лидер группы. Команда опережает "горняков" на одно очко. В первом круге гладбахцы помимо разгромной победы над "Шахтером" дважды сыграли вничью со счетом 2:2 - с "Интером" и "Реалом".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру не будет присутствовать на матче из-за дисквалификации.

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Автор: Данил Слесь