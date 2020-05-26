Бундеслига: Бавария обыграла главного конкурента в борьбе за титул (фото)

"Бавария" на выезде минимально одолела дортмундскую "Боруссию".

В 28-м туре чемпионата Германии в Дортмунде прошел матч лидеров турнира - "Боруссии" и "Баварии".

Встреча завершилась минимальной победой мюнхенцев.

Три очка "Баварии" принес гол Йозуа Киммиха, который в конце первого тайма эффектно перебросил голкипера из-за пределов штрафной.

Читайте такжеВ Германии придумали новый вид футбола в условиях пандемии коронавируса (видео)

Для мюнхенцев эта победа стала девятой подряд в Бундеслиге.

"Бавария" в чемпионской гонке оторвалась от "Боруссии" на 7 очков. У мюнхенцев - 64 очка, у дортмундцев - 57.

Отметим, что перед матчем команды почтили минутой молчания жертв пандемии коронавируса.

"Боруссия Д - "Бавария" - 0:1

Гол: Киммих, 43

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек (Гетце, 80), Хуммельс, Аканжи, Хакими, Дауд (Витсель, 85), Дилейни (Джан, 46), Геррейру, Азар, Холанд (Рейна, 71), Брандт (Санчо, 46)

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг (Эрнандес, 85), Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Коман (Перишич, 73), Мюллер, Гнабри (Мартинес, 87), Левандовски

Ранее УНИАН также сообщал о том, что австрийский футболист оформил необычный хет-трик в матче с "Баварией".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram