Два - в чужие, один - в свои: австрийский футболист оформил необычный хет-трик в матче с Баварией (видео)

"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в матче 27-го тура Бундеслиги.

В 27-м туре чемпионата Германии "Бавария" на своем поле принимала "Айнтрахт" из Франкфурта и одержала победу со счетом 5:2.

Читайте такжеМинимум контактов: как футболисты Бундеслиги празднуют забитые голы в условиях карантина (видео)

Матч примечателен не только обилием голов, но и необычным хет-триком, который оформил защитник "Айнтрахта" Мартин Хинтереггер.

После перерыва франкфуртцы проигрывали со счетом 0:3, но на 53-й и 56-й минутах Хинтереггер вернул "Айнтрахт" в игру, дважды забив головой после подач с угловых.

Но на 74-й минуте защитник забил еще и в свои ворота. Хинтереггер курьезным образом переправил мяч в сетку из пределов вратарской.

"Бавария" - "Айнтрахт" - 5:2"

Голы: Горецка, 17, Мюллер, 41, Левандовски, 46, Дэвис, 61, Хинтереггер, 74 (автогол) — Хинтереггер, 52, 55

Видеообзор матча доступен для просмотра на YouTube-канале телеканалов "Футбол 1/2/3".

После этого тура "Бавария", набрав 61 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. "Айнтрахт" (28 очков) идет тринадцатым.

Как сообщал УНИАН, в первом матче после выхода из карантина "Бавария" обыграла "Унион".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram