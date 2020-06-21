Самый титулованный клуб Бельгии хочет подписать талантливого украинского футболиста

"Андерлехт" ведет переговоры по трансферу защитника "Зари" Богдана Михайличенко.

Бельгийский "Андерлехт" заинтересован в подписании защитника "Зари" Богдана Михайличенко.

Как утверждает voetbalkrant.com, трансфер Михайличенко является одним из приоритетных для бельгийского клуба.

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Ожидается, что подписание Михайличенко обойдется "Андерлехту" не менее чем в один миллион евро.

По информации "ТаТоТаке", переговоры уже идут, и Михайличенко на 99% покинет луганский клуб этим летом.

23-летний игрок забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 29 матчах за "Зарю".

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