Самый титулованный клуб Бельгии хочет подписать талантливого украинского футболиста
14:59, 21 июня 2020Футбол
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"Андерлехт" ведет переговоры по трансферу защитника "Зари" Богдана Михайличенко.
Богдан Михайличенко близок к переходу в Андерлехт / фото ФК Заря
Бельгийский "Андерлехт" заинтересован в подписании защитника "Зари" Богдана Михайличенко.
Как утверждает voetbalkrant.com, трансфер Михайличенко является одним из приоритетных для бельгийского клуба.
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Ожидается, что подписание Михайличенко обойдется "Андерлехту" не менее чем в один миллион евро.
По информации "ТаТоТаке", переговоры уже идут, и Михайличенко на 99% покинет луганский клуб этим летом.
23-летний игрок забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 29 матчах за "Зарю".
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