Богдан Бутко оценил перспективы румынского тренера в киевском клубе.

Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко поделился мыслями по поводу назначения Мирчи Луческу в киевское "Динамо".

Читайте такжеФутболист сборной Украины вернулся в Шахтер из аренды

Футболист стал героем выпуска шоу "РестоVратор" на YouTube-канале Do Best!.

"Я, если честно, подофигел от этой ситуации. Реально. Потому что не понимал, как так? Столько лет отдать "Шахтеру" и перейти к прямому конкуренту. Я не понимаю этого решения. Руководство "Динамо"? Я так думаю, им главное, чтобы Мирча принес команде пользу в плане результатов. Мнение болельщиков? Думаю, должно учитываться обязательно. И болельщиков, и футболистов. Мнение всех.

Трудно сказать, получится ли у Луческу в "Динамо". Его сколько в Украине не было. И возраст тоже. Различные факторы могут влиять на это. Не знаю. Все покажет время", - сказал Бутко, добавив, что сам никогда не согласится перейти в столичный клуб.

Мирча Луческу: два месяца в "Динамо"

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу был назначен главным тренером "Динамо" 23 июля.

Луческу уже завоевал свой первый трофей с киевским клубом и 23-й трофей в Украине - в матче за Суперкубок Украины "Динамо" обыграло "Шахтер".

Также "Динамо" удалось преодолеть третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Команда Луческу со счетом 2:0 обыграла АЗ.

В чемпионате Украины "Динамо" к этому моменту одержало две победы в трех играх при одной ничьей.

Мирча Луческу живет на базе киевлян, несмотря на предложение президента клуба Игоря Суркиса переехать в квартиру.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь