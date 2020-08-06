Определился соперник Шахтера в 1/4 финала Лиги Европы

Чемпион Украины встретится с "Базелем".

В четверг, 6 августа, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором швейцарский "Базель" принимал немецкий "Айнтрахт".

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Поединок завершился победой хозяев - 1:0. Единственный гол забил Фабиан Фрай на 88-й минуте. Первый матч в Германии также выиграл "Базель" со счетом 3:0, поэтому именно швейцарцы прошли в следующую стадию турнира.

По итогам жеребьевки именно победитель этой пары вышел на донецкий "Шахтер" - "горняки" ранее прошли "Вольфсбург" (2:1, 3:0).

С 1/4 финала турнира все матчи будут проходить в Германии в формате "Финала восьми". Каждая пара команд будет проводить всего по одной игре.

Поединок "Шахтера" против "Базеля" в рамках четвертьфинала состоится 11 августа в Гельзенкирхене на стадионе "Фелтинс-Арена". Начало - в 22:00.

УНИАН ранее опубликовал календарь матчей плей-офф Лиги Европы.

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