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Определился соперник Шахтера в 1/4 финала Лиги Европы

23:49, 06 августа 2020
Футбол
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Базель - Айнтрахт / фото REUTERS

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Поединок завершился победой хозяев - 1:0. Единственный гол забил Фабиан Фрай на 88-й минуте. Первый матч в Германии также выиграл "Базель" со счетом 3:0, поэтому именно швейцарцы прошли в следующую стадию турнира.

По итогам жеребьевки именно победитель этой пары вышел на донецкий "Шахтер" - "горняки" ранее прошли "Вольфсбург" (2:1, 3:0).

С 1/4 финала турнира все матчи будут проходить в Германии в формате "Финала восьми". Каждая пара команд будет проводить всего по одной игре.

Поединок "Шахтера" против "Базеля" в рамках четвертьфинала состоится 11 августа в Гельзенкирхене на стадионе "Фелтинс-Арена". Начало - в 22:00.

УНИАН ранее опубликовал календарь матчей плей-офф Лиги Европы.

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