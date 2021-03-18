Футболисты Баварии / фото REUTERS
"Бавария" повторно обыграла "Лацио" в 1/8 финала Лиги чемпионов и пробилась в четвертьфинал турнира.
Читайте такжеЛига чемпионов: Бавария выиграла седьмой матч в турнире и продолжает защиту титула (видео)Для мюнхенского клуба это 19-й выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Как сообщает Opta Franz, это новый рекорд турнира.
Ранее "Бавария" делила первое место по этому показателю с "Барселоной", однако в этом сезоне каталонцы не смогли пробиться в четвертьфинал.
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