Мюнхенцы - рекордсмены по количеству выходов в четвертьфинал турнира.

"Бавария" повторно обыграла "Лацио" в 1/8 финала Лиги чемпионов и пробилась в четвертьфинал турнира.

Читайте такжеЛига чемпионов: Бавария выиграла седьмой матч в турнире и продолжает защиту титула (видео)Для мюнхенского клуба это 19-й выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Как сообщает Opta Franz, это новый рекорд турнира.

Ранее "Бавария" делила первое место по этому показателю с "Барселоной", однако в этом сезоне каталонцы не смогли пробиться в четвертьфинал.

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Автор: Антон Дударь