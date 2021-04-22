Испанская "Барселона" заявила, что и в дальнейшем будет поддерживать идею создания европейской Суперлиги.
Об этом каталонцы объявили в своем Twitter.
Руководство клуба считает, что создание Суперлиги было отличным решением, но надо было лучше подготовить концепцию и разработать более эффективный план.
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"В связи с социально-экономической ситуацией, сложившейся в футболе и мире в целом, необходимо было провести реформы для финансовой стабильности клубов, жизнеспособности мира футбола и улучшить уровень зрелища, предлагаемого болельщикам. В этом контексте совет директоров клуба принял решение войти в состав учредителей Суперлиги".
"Мы думали, что остаться в стороне этого перспективного стартапа было бы ошибкой. Не отказываясь от идеи в целом, мы считаем, что необходимо провести более тщательный анализ, чтобы решить этот вопрос на благо всего мира футбола".
"Мы считаем необходимым отметить, что не считаем свои действия неправомерными или нарушающими установленные правила и законы. Поэтому давление и запугивание со стороны некоторых организаций в адрес учредителей Суперлиги считаем неприемлемым", - сказано в обращении.
Суперлига: провал проекта
- 19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер". В то же время "Бавария","Боруссия" Д и ПСЖ отказались от участия.
- Было заявлено, что турнир начнется в августе и в нем сыграют 20 клубов (15 клубов-основателей и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне). В формате турнира предусматривались групповой этап и матчи навылет. Каждый участник Суперлиги должен был получить 350 миллионов евро.
- Главой Суперлиги был избран президент "Реала" Флорентино Перес.
- УЕФА сразу пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги. Затем УЕФА заявил, что не позволит футболистам из Суперлиги играть за сборные, а Александер Чеферин подчеркнул, что "идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола".
- Создание Суперлиги вызвало массовые протесты среди футбольных болельщиков - как в сети, так и возле стадионов. Также создание турнира осудили многие футболисты и футбольные клубы.
- В итоге к утру 21 апреля все английские клубы объявили о том, что выходят из Суперлиги, а организаторы заявили, что проект поставлен на паузу.
- Впоследствии мадридский "Атлетико", а также итальянские "Интер" и "Милан" решили эвакуироваться из Суперлиги.
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