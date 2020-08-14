Барселона - Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Европейские топ-клубы определят полуфиналиста турнира.

В пятницу, 14 августа, в 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся "Барселона" и "Бавария".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Барселона - Бавария

Барселона - Бавария: где смотреть матч по ТВ

Начало поединка - в 22.00.

Команды решат судьбу путевки в 1/2 финала Лиги чемпионов по итогам одного поединка - в таком формате проходит весь Финал восьми в Португалии.

"Барселона" в группе ЛЧ добыла 4 победы при 2 ничьих и вышла в плей-офф с первого места. В 1/8 финала каталонцы смогли пройти "Наполи" - 1:1 и 3:1.

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"Бавария" победила во всех матчах в своей группе, а затем дважды разгромила "Челси" на старте плей-офф - 3:0 и 4:0.

Стоит отметить, что участники предстоящего поединка являются единственными четвертьфиналистами нынешнего розыгрыша турнира, которые в прошлом выигрывали Лигу чемпионов. Победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем дуэли "Манчестер Сити" - "Лион".

Лига чемпионов, Финал восьми, 1/4 финала

Барселона - Бавария

Онлайн-трансляция матча

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Автор: Данил Слесь