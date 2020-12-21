"Аталанта" сумела переломить ход игры во втором тайме.

В одном из центральных матчей тура в Серии А "Аталанта" Руслана Малиновского принимала на своем поле столичную "Рому". Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

Игра началась для "Аталанты" совсем неудачно. "Рома" забила уже на 3-й минуте матча: Джеко замкнул прострел Мхитаряна.

Камбэк "Аталанты" начался уже в последней трети поединка: поочередно в воротах "волков" отличились Сапата, Госенс и Муриэль. Довел счет до разгромного Иличич, который пробил Миранте, перед этим легко разобравшись с тремя оппонентами.

Стоит отметить, что в составе хозяев одним из наиболее заметных игроков был наш Руслан Малиновский, который участвовал практически в каждой атаке своей команды и был заменен уже в конце встречи.

Эта победа позволила "Аталанте" подняться на седьмое место в чемпионате, "Рома" же замыкает квартет лидеров Серии А.

"Аталанта" - "Рома" - 4:1

Голы: Сапата, 59, Госенс, 70, Муриэль, 72, Иличич, 85 - Джеко, 3

"Аталанта": Голлини, Толои, Ромеро (Паломино, 46), Джимсити, Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс (Мохика, 89), Малиновский (Миранчук, 81), Пессина (Иличич, 46), Сапата (Муриэль, 72)

"Рома": Миранте, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Пеллегрини (Вильяр, 81), Верету (К. Перес, 81), Спинаццола (Б. Перес, 66), Педро (Кристанте, 73), Мхитарян, Джеко

Предупреждения: Малиновский, Ромеро - Пеллегрини, Миранте, Манчини

Обзор матча от телеканалов "Футбол 1/2/3".

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Автор: Олег Давыгора