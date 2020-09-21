Артем Кравец только недавно вернулся в киевский клуб.

"Динамо" объявило о расторжении контракта с нападающим Артемом Кравцом.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Стороны достигли договоренности о расторжении контракта.

Отмечается, что данное решение было принято после того, как у Кравца состоялся разговор с главным тренером команды Мирчей Луческу и президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

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"Руководство киевского клуба пошло навстречу Артему и дало возможность перейти в другую команду, где он сможет получать больше игровой практики", - отметили в пресс-службе.

Напомним, Кравец только 20 августа вернулся в "Динамо". Он успел сыграть лишь в одном официальном матче, выйдя на замену в игре УПЛ против "Львова".

Кравец является воспитанником "Динамо" и дебютировал за киевлян еще в 2007 году. Также он поиграл за киевский "Арсенал", немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду", а предыдущие два с половиной года провел в турецком "Кайсериспоре".

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Автор: Антон Дударь