Видео с интимным занятием Артема Дзюбы оказалось в сети.

8 ноября нападающий питерского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба оказался в центре громкого скандала из-за мастурбации - интимное видео спортсмена попало в сеть.

Самоудовлетворение футболист снимал на камеру. Предположительно, сам ролик был создан еще в прошлом году, но оказался в открытом доступе только сейчас.

Фрагмент видео без интимных деталей.

Дзюба спустя несколько часов закрыл свою страницу в Instagram и отключил комментарии. На профиль спортсмена подписаны 1,2 миллиона человек.

Нападающего не вызвали в сборную России на ноябрьские матчи, но при этом он сыграл за "Зенит" против "Краснодара" (3:1) в чемпионате России и забил один из голов, который праздновал, посылая воздушные поцелую фанатам, выкрикивающим оскорбрительные речевки. Также форвард не реализовал пенальти. Стоит отметить, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак лишил форварда капитанской повязки на эту игру.

Пользователи соцсетей уже создали целый ряд мемов на эту тему:

Сергей Семак увидел видео с Артемом Дзюбой pic.twitter.com/vkLmPJFFib — Спартак коммерческий (@spartakcommerce) November 7, 2020

Многие звезды российского шоу-бизнеса при этом поддержали спортсмена и раскритиковали тех, кто устраивает Дзюбе травлю. Среди них - Наташа Королева, Валерия, Максим Виторган, Андрей Малахов, Ксения Собчак, Варвара Шмыкова и другие.

Защитить футболиста также решила украинская певица Светлана Лобода:

"Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека! Он имеет на него право! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?!

Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема", - написала певица в Instagram.

К вечеру Дзюба разместил видеообращение, в котором прокомментировал ситуацию:

"Я, как и любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешны, к сожалению. Виню во всем только себя, но в такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной и поддержали меня в трудную минуту - близкие, родные, семья, друзья".

«Надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы иногда ни ошибался и ни оступался».



Трогательное послание Артёма Дзюбы с благодарностью всем, кто его поддержал в трудную минуту 😔 pic.twitter.com/0UwYOsEl5g — SPORT24.ru (@sport24_ru) November 8, 2020

Новость о скандале дошла и до Великобритании. Читатели таблоида Daily Mail в комментариях под постом в Twitter бурно обсуждали данный эпизод, не понимая, зачем Дзюба снимал процесс на камеру.

Другие смеялись над решением главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать футболиста в команду:

"Что за черт", "Озорной русский парень", "Тренер сборной России испугался интимных подробностей?", "Теперь ясно, почему Дзюба не забил пенальти", "Дзюба - большой парень во всех отношениях", - писали пользователи соцсети.

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Автор: Данил Слесь