"Пьяные похождения": стали известны подробности ситуации с избиением футболиста сборной Украины

Артем Беседин был близок к тому, чтобы покинуть "Динамо" из-за этого скандала.

Скандальное видео с избиением нападающего киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина связано с его образом жизни несколько лет назад.

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Об этом и других подробностях ситуации сообщил Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

На видео, которое появилось на YouTube, Беседин после обмена оскорблениями "на квартире у гопников" получает сильный удар по лицу от одного из собеседников, после чего падает со стула.

"Это 2016 год. В клубе эту тему тогда знали, как знали и о пьяных похождениях 20-летнего шнурка с подобными рептилиями. При желании, Артем сам сможет всем подтвердить, что тогда был крупно оштрафован, несмотря на тот факт, что произошло все это в межсезонье-2016/17.

Скажем больше, это стало его последним "китайским предупреждением" от руководства клуба. За него замолвил слово тогдашний главный тренер Сергей Ребров, тем самым продлив годы пребывания Беседина в клубе", - сообщил Telegram-канал.

Источник отметил, что позже футболист завел семью и теперь намного реже употребляет алкоголь.

Напомним, в настоящее время Беседин отбывает годичную дисквалификацию за употребление допинга.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Динамо" показали, как команда готовится к возобновлению сезона.