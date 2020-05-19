С необычного ракурса: в Динамо показали, как команда готовится к возобновлению сезона (видео)
22:09, 19 мая 2020Футбол
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Киевский клуб тренируется после выхода из карантина.
Динамо тренируется уже неделю / фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" с 12 мая возобновило тренировочный процесс на клубной базе в Конча-Заспе.
Футболисты команды на протяжении недели готовятся к возобновлению сезона в Украинской Премьер-лиге.
Официальный YouTube-канал "Динамо" опубликовал видео тренировочного процесса. В киевском клубе предложили понаблюдать за подготовкой команды "с необычного ракурса".
Напомним, УПЛ должна возобновиться 30 мая, если в стране не ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" предложило "Шахтеру" проводить домашние матчи в Киеве.
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