С необычного ракурса: в Динамо показали, как команда готовится к возобновлению сезона (видео)

Киевский клуб тренируется после выхода из карантина.

Киевское "Динамо" с 12 мая возобновило тренировочный процесс на клубной базе в Конча-Заспе.

Футболисты команды на протяжении недели готовятся к возобновлению сезона в Украинской Премьер-лиге.

Официальный YouTube-канал "Динамо" опубликовал видео тренировочного процесса. В киевском клубе предложили понаблюдать за подготовкой команды "с необычного ракурса".

Напомним, УПЛ должна возобновиться 30 мая, если в стране не ухудшится ситуация с распространением коронавируса.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" предложило "Шахтеру" проводить домашние матчи в Киеве.