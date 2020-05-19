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С необычного ракурса: в Динамо показали, как команда готовится к возобновлению сезона (видео)

22:09, 19 мая 2020
Футбол
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Динамо тренируется уже неделю / фото: ФК Динамо Киев

Футболисты команды на протяжении недели готовятся к возобновлению сезона в Украинской Премьер-лиге.

Официальный YouTube-канал "Динамо" опубликовал видео тренировочного процесса. В киевском клубе предложили понаблюдать за подготовкой команды "с необычного ракурса".

Напомним, УПЛ должна возобновиться 30 мая, если в стране не ухудшится ситуация с распространением коронавируса.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" предложило "Шахтеру" проводить домашние матчи в Киеве.

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