"Манчестер Сити" одержал восемнадцатую победу подряд во всех турнирах.

"Арсенал" принимал "Манчестер Сити" в 25-м туре Английской Премьер-лиги.

Судьбу матча на "Эмирейтс" решил гол Рахима Стерлинга, забитый уже на 2-й минуте матча.

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"Ман Сити" продлил свою победную серию во всех турнирах до 18 матчей (13 из них - в АПЛ). Кроме того, "горожане" повторили рекорд по количеству выездных побед подряд для команд из высшего английского дивизиона (11).

"Арсенал" не сумел поразить ворота "Сити" в четвертом подряд матче в АПЛ, проиграв в каждом из них.

"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 0:1

Гол: Стерлинг, 2

"Арсенал": Лено, Бельерин, Мари, Холдинг (Давид Луис, 82), Тирни, Эльнени (Себальос, 86), Джака, Эдегор (Смит-Роу, 73), Сака, Обамеянг, Пепе (Ляказетт, 73)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Диаш, Стоунз, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне (Жезус, 63), Бернарду Силва, Стерлинг, Марез

Видео гола

АПЛ: положение команд

"Ман Сити" набрал 59 очков в 25 турах и лидирует в АПЛ, опережая своего ближайшего преследователя "Лестер" на 10 очков.

В топ-четверке также "Манчестер Юнайтед" (46 очков в 24 матчах) и "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко (45 очков в 25 играх).

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Автор: Антон Дударь