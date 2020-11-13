Звездный аргентинец остался недоволен работой рефери на поединке Аргентина - Парагвай.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал работу бразильского арбитра Рафаэля Клауса во время матча 3-го тура квалификации ЧМ-2022 против Парагвая (1:1).

Об этом сообщает Marca.

Месси был недоволен двумя эпизодами. На 21-й минуте арбитр назначил спорный пенальти в ворота аргентинцев. После этого решения Месси подошел к арбитру и напомнил ему, что за несколько минут до этого похожее нарушение было в штрафной парагвайской сборной, но рефери не отреагировал на тот эпизод.

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Во втором тайме при равном счете Месси забил, но мяч не засчитали после консультации с VAR. Гол был отменен из-за нарушения, которое произошло за несколько минут до взятия ворот.

После отмененного гола аргентинец сказал Клаусу: "Ты поднаср*л нам уже дважды". Месси показал рефери два пальца, после чего повторил свою фразу: "Два раза поднаср*л нам".

В это же время главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони кричал со скамейки запасных: "Позор!".

Отметим, что после трех туров сборная Аргентины набрала 7 очков и лидирует в южноамериканском отборе.

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Автор: Антон Дударь