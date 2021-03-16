Обращение поддержали 68 депутатов, семеро воздержались от голосования.

Один из крупнейших стадионов Украины "Арена Львов" может быть переименован в честь украинского националиста и проводника ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщает wz.lviv.ua.

Читайте такжеПосол Израиля потребовал отменить решение о переименовании стадиона в Тернополе в честь ШухевичаДепутаты Львовского областного совета обратились по данному вопросу в Кабинет министров Украины и Министерство молодежи и спорта Украины.

Предложение о переименовании арены внесла фракция "Европейская солидарность", о чем в Facebook сообщила ее представитель Ольга Березюк.

Обращение поддержали 68 депутатов облсовета, семеро не голосовало.

Напомним, ранее футбольному стадиону в Тернополе присвоили имя Романа Шухевича.

"Арена Львов": справка

Стадион "Арена Львов" был открыт в октябре 2011 года перед домашним для Украины чемпионатом Европы.

Он является одним из крупнейших в Украине и может вместить 34 915 зрителей.

"Арена Львов" является фартовой ареной для сборной Украины. "Желто-синие" провели на этом стадионе 13 матчей, не потерпев ни одного поражения (11 побед и 2 ничьих).

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Автор: Антон Дударь