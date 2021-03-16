Один из крупнейших стадионов Украины "Арена Львов" может быть переименован в честь украинского националиста и проводника ОУН Степана Бандеры.
Об этом сообщает wz.lviv.ua.
Читайте такжеПосол Израиля потребовал отменить решение о переименовании стадиона в Тернополе в честь ШухевичаДепутаты Львовского областного совета обратились по данному вопросу в Кабинет министров Украины и Министерство молодежи и спорта Украины.
Предложение о переименовании арены внесла фракция "Европейская солидарность", о чем в Facebook сообщила ее представитель Ольга Березюк.
Обращение поддержали 68 депутатов облсовета, семеро не голосовало.
Напомним, ранее футбольному стадиону в Тернополе присвоили имя Романа Шухевича.
"Арена Львов": справка
- Стадион "Арена Львов" был открыт в октябре 2011 года перед домашним для Украины чемпионатом Европы.
- Он является одним из крупнейших в Украине и может вместить 34 915 зрителей.
- "Арена Львов" является фартовой ареной для сборной Украины. "Желто-синие" провели на этом стадионе 13 матчей, не потерпев ни одного поражения (11 побед и 2 ничьих).
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram