Открыть счет командам так и не удалось.

В центральном матче 26-го тура Английской Премьер-лиги "Челси" принимал "Манчестер Юнайтед".

Встреча на "Стэмфорд Бридж" завершилась без забитых мячей.

Отметим, что в первом круге "МЮ" и "Челси" также сыграли вничью 0:0.

Читайте такжеАПЛ: Челси неожиданно потерял очки в матче против команды "альпийского Клоппа" (видео)"Челси" продлил серию без поражений под руководством Томаса Тухеля. Она насчитывает девять игр (6 побед и 3 ничьи).

"МЮ" также не проигрывает в девяти подряд матчах во всех турнирах (4 победы и 5 ничьих).

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Хадсон-Одои (Джеймс, 46), Канте, Ковачич, Чилуэлл, Зиеш (Вернер, 78), Маунт, Жиру (Пулишич, 65)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред, Гринвуд (Марсьяль, 79), Фернандеш, Джеймс, Рэшфорд

АПЛ: положение команд

После 26 туров у "Манчестер Юнайтед" в активе 50 очков, манкунианцы идут вторыми на 12 пунктов отставая от "Манчестер Сити".

"Челси" набрал 44 очка и занимает пятое место. Лондонцы отстают от "Вест Хэма" (45 очков) и "Лестера" (49).

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Автор: Антон Дударь