Врач сборной Украины по футболу умер из-за коронавируса

Антон Худаев работал в национальной команде и "Металлисте-1925".

25 июля скончался врач сборной Украины по футболу и харьковского "Металлиста-1925" Антон Худаев. Ему было 48 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что Худаев заболел коронавирусом - болезнь поразила 70% легких. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, а за его жизнь "боролись лучшие врачи Украины".

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Однако спасти Худаева не удалось. Вечером 25 июля его сердце остановилось.

"Всегда чуткий и заботливый к каждому игроку, каждому тренеру, каждому члену команды... Не пропускал ни одного обращения, заботясь о здоровье коллег", - говорится в сообщении.

УАФ и "Металлист-1925" выразили соболезнования родным и близким в связи с утратой.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что ушел из жизни знаменитый экс-защитник киевского "Динамо".

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