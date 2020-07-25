цей матеріал доступний українською

Врач сборной Украины по футболу умер из-за коронавируса

23:01, 25 июля 2020
Футбол
432 0
Антону Худаеву было 48 лет / фото metalist1925.com

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что Худаев заболел коронавирусом - болезнь поразила 70% легких. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, а за его жизнь "боролись лучшие врачи Украины".

Читайте такжеУшел из жизни чемпион мира по футболу в составе сборной Англии

Однако спасти Худаева не удалось. Вечером 25 июля его сердце остановилось.

"Всегда чуткий и заботливый к каждому игроку, каждому тренеру, каждому члену команды... Не пропускал ни одного обращения, заботясь о здоровье коллег", - говорится в сообщении.

УАФ и "Металлист-1925" выразили соболезнования родным и близким в связи с утратой.

facebook.com/uafukraine

Ранее УНИАН также сообщал о том, что ушел из жизни знаменитый экс-защитник киевского "Динамо".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter