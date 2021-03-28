Со знаменитым французом солидарен главный тренер сборной Англии.

Выдающийся бывший футболист "Барселоны", "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри отказался от социальных сетей на почве расизма. По мнению звезды, владельцы платформ не регулируют активно проблемы расизма, издевательств и психологических страданий в отношении определенных групп населения.

Анри сообщил об этом в своем Twitter, страница которого уже удалена. Однако месседж остался.

"Начиная с завтрашнего утра я уйду из социальных сетей до тех пор, пока уполномоченные люди не будут регулировать платформы с той же энергией и жесткостью, с которой они действуют сейчас при нарушении авторских прав", - написал экс-нападающий. В Facebook у него было 10 миллионов подписчиков, и примерно по 2,5 миллиона в Instagram и Twitter.

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Заметим, что такое решение приветствует главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт. Его слова приводит Sky Sports.

"Социальные сети не контролируют ситуацию, поэтому я полностью понимаю отказ от них. Думаю, что каждому игроку, каждому заметному человеку, кто может получить такое негативное внимание, стоит задуматься, хочет ли он быть в такой ситуации".

"Во время сборов я стараюсь дистанцироваться от СМИ. Да, я не очень в курсе того, что происходит в мире, но если я не получаю негатив, мир становится лучше. Поэтому считаю, нашим игрокам стоит задуматься над таким поступком", - считает специалист.

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Автор: Будрин Артем