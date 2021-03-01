Украинский футболист умеет удивлять болельщиков.

"Манчестер Сити" показал трюк, который украинец Александр Зинченко выполнил во время одной из тренировок команды.

Видео было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте "Сити".

Набивая мяч головой, украинец раскрутил сферу, после чего долго удерживал ее на голове во вращающемся состоянии.

"И со своим следующим трюком...", - говорится в подписи к видео.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В составе "Сити" Зинченко дважды стал чемпионом АПЛ, три раза выиграл Кубок английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В текущем сезоне на счету украинца 1 ассист в 18 матчах за "Сити" во всех турнирах.

В 2021 году Зинченко уже 10 раз выходил на поле в стартовом составе "Ман Сити", а в феврале украинец установил рекорд "Ман Сити".

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

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Автор: Антон Дударь