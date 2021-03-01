Александр Зинченко удивил фанатов / фото instagram.com/zinchenko_96
"Манчестер Сити" показал трюк, который украинец Александр Зинченко выполнил во время одной из тренировок команды.
Видео было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте "Сити".
Набивая мяч головой, украинец раскрутил сферу, после чего долго удерживал ее на голове во вращающемся состоянии.
"И со своим следующим трюком...", - говорится в подписи к видео.
Читайте также"У нас дома есть блокнот": жена Зинченко рассказала, как футболист конспектирует Гвардиолу
Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"
- Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.
- Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.
- В составе "Сити" Зинченко дважды стал чемпионом АПЛ, три раза выиграл Кубок английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.
- В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.
- В текущем сезоне на счету украинца 1 ассист в 18 матчах за "Сити" во всех турнирах.
- В 2021 году Зинченко уже 10 раз выходил на поле в стартовом составе "Ман Сити", а в феврале украинец установил рекорд "Ман Сити".
- Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram