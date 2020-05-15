Стало известно, когда и против кого экс-футболист Алиев дебютирует на боксерском ринге

Экс-динамовец Александр Алиев примет участие в боксерском шоу.

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев дебютирует на боксерском ринге 29 мая.

Алиев примет участие в проекте "Битва", участниками которого являются медийные личности.

Соперником экс-футболиста станет актер и модель Никита Вакулюк. Бой будет состоять их трех раундов по две минуты, сообщается на официальной странице проекта в Facebook.

Посмотреть бой можно будет в 20:00 в прямом эфире на YouTube-канале "Битвы".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Алиев нашел объяснение ситуации с коронавирусом.