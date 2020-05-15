Стало известно, когда и против кого экс-футболист Алиев дебютирует на боксерском ринге
18:39, 15 мая 2020Футбол
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Экс-динамовец Александр Алиев примет участие в боксерском шоу.
Александр Алиев готовится дебютировать на ринге / фото: instagram.com/aliev_aleksandr_8
Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев дебютирует на боксерском ринге 29 мая.
Алиев примет участие в проекте "Битва", участниками которого являются медийные личности.
Соперником экс-футболиста станет актер и модель Никита Вакулюк. Бой будет состоять их трех раундов по две минуты, сообщается на официальной странице проекта в Facebook.
Посмотреть бой можно будет в 20:00 в прямом эфире на YouTube-канале "Битвы".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Алиев нашел объяснение ситуации с коронавирусом.
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