"Страшновато": Милевского испугала ситуация с коронавирусом в Беларуси

Нападающий брестского "Динамо" рассказал о том, что матч его команды не перенесен из Витебска.

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский, который выступает за "Динамо" Брест, рассказал, что ему "страшновато" ехать на матч чемпионата Беларуси в Витебск.

Об этом Милевский сказал во время прямого эфира в Instagram c Александром Алиевым, сообщает by.tribuna.com.

Читайте также"Многие люди кого-то потеряли": футболист сборной Украины оценил нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Италии

"У нас матч в Витебске, а там тяжелая ситуация с коронавирусом. Вроде должны были перенести, но в итоге не перенесли. Страшновато", - сказал Милевский.

Напомним, чемпионат Беларуси - единственный в Европе, который не остановлен, несмотря на пандемию коронавируса.

Матч "Витебск" - "Динамо" Брест запланирован на 18 апреля.

По состоянию на 14 апреля в Витебской области зафиксировано 848 случаев заражения коронавирусом. Всего в Беларуси заразилось более 3200 человек.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Милевский забил второй гол в сезоне в чемпионате Беларуси.