"Страшновато": Милевского испугала ситуация с коронавирусом в Беларуси
Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский, который выступает за "Динамо" Брест, рассказал, что ему "страшновато" ехать на матч чемпионата Беларуси в Витебск.
Об этом Милевский сказал во время прямого эфира в Instagram c Александром Алиевым, сообщает by.tribuna.com.
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"У нас матч в Витебске, а там тяжелая ситуация с коронавирусом. Вроде должны были перенести, но в итоге не перенесли. Страшновато", - сказал Милевский.
Напомним, чемпионат Беларуси - единственный в Европе, который не остановлен, несмотря на пандемию коронавируса.
Матч "Витебск" - "Динамо" Брест запланирован на 18 апреля.
По состоянию на 14 апреля в Витебской области зафиксировано 848 случаев заражения коронавирусом. Всего в Беларуси заразилось более 3200 человек.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Милевский забил второй гол в сезоне в чемпионате Беларуси.