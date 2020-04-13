"Как это принято во всем мире": президент Динамо Суркис назвал способ повысить популярность УПЛ

Босс киевского клуба отметил, что в чемпионате назрела проблема с футболистами, выступающими в аренде.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, как можно повысить интерес болельщиков к матчам украинской Премьер-лиги.

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Руководитель киевлян дал комментарий в эфире программы "Великий футбол".

"Если бы первым шагом мы разрешили нашим арендованным футболистам играть во всех матчах, даже против нас, как это принято во всем мире, то, думаю, на этом этапе наш чемпионат поднялся бы на качественно новый уровень.

Но для этого нужно разрешить играть всем, чтобы это не было исключением. Чтобы, например, не было такого, что я разрешаю Ледневу играть против "Динамо". Я делаю зеркально все, что делает "Шахтер" в этом плане. А "Шахтер" зеркально делает все, что делает "Динамо".

Поэтому, прежде всего, нужно поднять интерес. А как это сделать - это наличие качественных футболистов. Обязать все клубы, в которых футболисты в аренде, чтобы они продолжали выходить на поле даже против тех команд, которым принадлежат. Это могут сделать УПЛ и УАФ, у них есть эти рычаги", - отметил Суркис.

Президент клуба добавил, что это может быть временная мера:

"Динамо" и "Шахтер" диктуют правила? Мы ничего такого не делаем, просто говорим о том, что мы должны договориться, чтобы наши футболисты могли бороться против нас точно так же, как это делают против других команд. Хотя бы на каком-то этапе, 2-3 года, пока чемпионат не поднимется на новый уровень".

Напомним, УПЛ была остановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" решило досрочно выйти из карантина.