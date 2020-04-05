Футболист Манчестер Сити устроил секс-вечеринку на карантине (фото)

Кайл Уокер нарушил изоляцию и весело провел время в компании друга и двух девушек.

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер угодил в скандал, организовав вечеринку во время карантина.

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Об этом сообщает The Sun.

Футболист пригласил друга, а также воспользовался услугами эскорта - к парням в дом пришли две девушки, получившие позже 2200 фунтов за свою работу. Они прибыли домой к Уокеру в 23:00, а ушли в два часа ночи.

В "Манчестер Сити" узнали про ситуацию раньше СМИ и заявили о начале расследования, которое может привести к штрафу игрока. Стоит отметить, что сам Уокер ранее призывал людей соблюдать карантин.

Теперь защитник "горожан" решил извиниться за ситуацию:

"Понимаю, что являюсь образцом для подражания и не могу позволить себе такое поведение в качестве профессионального футболиста. Хочу извиниться перед близкими, клубом и болельщиками за то, что подвел их".

Напомним, английская Премьер-лига, как и большинство турниров Европы, была остановлена из-за пандемии коронавируса. Футболисты проводят время дома на изоляции.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Манчестер Сити" опубликовал забавный ролик с украинцем Зинченко.