Забивал по всему миру: знаменитый японский футболист установил уникальное достижение

Кейсуке Хонда вписал свое имя в историю футбола.

Японский полузащитник Кейсуке Хонда стал первым игроком в истории футбола, которому на клубном уровне удалось забить голы в официальных матчах на пяти разных континентах.

Об этом сообщает AS.

33-летний Хонда отличился дебютным голом в составе бразильского "Ботафого". Таким образом, он впервые забил в Южной Америке.

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Ранее японский футболист забивал голы в Азии, Европе, Северной Америке и в Австралии.

Хонда отличался голами в составе японского "Нагоя Грампус", нидерландских "Венло" и "Витесса", российского ЦСКА, итальянского "Милана", мексиканской "Пачуки" и австралийской "Мельбурн Виктории".

Стоит отметить, что в Африке Хонда также забивал, но в составе японской сборной, с которой выступал на ЧМ-2010 в ЮАР.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легендарный Дэвид Бекхэм возглавил рейтинг футболистов, с которыми болельщицы хотели бы переспать.