УЕФА решил, как определять чемпионов стран в случае досрочного завершения турниров - СМИ

Чемпионами стран, скорее всего, признают лидеров текущих турниров.

17 марта в ходе собрания УЕФА с представителями европейских ассоциаций будет обсуждаться в том числе вопрос определения национальных чемпионов в случае, если турниры не удастся возобновить.

Как сообщает AS, в УЕФА склоняются к решению, что чемпионами будут объявлены команды, которые лидируют в турнирах на данный момент.

По этому же принципу планируется определить и команды, которые получат путевки в еврокубки.

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В то же время УЕФА не планирует вмешиваться в принципы понижения и повышения команд в классе. Это решение останется на усмотрение лиг.

Данные меры, скорее всего, будут приняты только в том случае, если Евро-2020 не будет перенесен. Если же чемпионат Европы отложат, то, таким образом, освободится время для завершения национальных первенств.

Как сообщал УНИАН, ранее стал известен возможный формат завершения сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы.