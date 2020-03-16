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УЕФА решил, как определять чемпионов стран в случае досрочного завершения турниров - СМИ

17:11, 16 марта 2020
Футбол
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УЕФА / REUTERS

17 марта в ходе собрания УЕФА с представителями европейских ассоциаций будет обсуждаться в том числе вопрос определения национальных чемпионов в случае, если турниры не удастся возобновить.

Как сообщает AS, в УЕФА склоняются к решению, что чемпионами будут объявлены команды, которые лидируют в турнирах на данный момент. 

По этому же принципу планируется определить и команды, которые получат путевки в еврокубки.

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В то же время УЕФА не планирует вмешиваться в принципы понижения и повышения команд в классе. Это решение останется на усмотрение лиг.

Данные меры, скорее всего, будут приняты только в том случае, если Евро-2020 не будет перенесен. Если же чемпионат Европы отложат, то, таким образом, освободится время для завершения национальных первенств.

Как сообщал УНИАН, ранее стал известен возможный формат завершения сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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