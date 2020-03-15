Динамо - Десна: обзор и полное видео матча УПЛ

Киевляне играли против одного из конкурентов в борьбе за медали чемпионата Украины.

В воскресенье, 15 марта, в 23-м туре украинской Премьер-лиги играли киевское "Динамо" и черниговская "Десна". Встреча команд проходила на столичном НСК "Олимпийский".

УПЛ, 23-й тур

"Динамо" - "Десна" - 1:1

Голы: Русин, 69 - Филиппов, 80

"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, 46), Попов, Шабанов, Миколенко, Кадири, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Вербич, Русин

"Десна": Паст, Имереков, Гитченко, Тамм, Огиря, Старенький, Калитвинцев (Картушов, 87), Домбровский, Арвеладзе (Гуцуляк, 66), Конопля, Филиппов

Предупреждения: Русин - Старенький

Обзор матча

Полное видео матча

Football Hub

Матч пройдет без болельщиков - такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в Европе. Обе команды накануне проводили поединки в четвертьфинале Кубка Украины. Киевляне только в овертайме сумели победить "Александрию" - 1:0. "Десна", в свою очередь, довольно неожиданно вылетела от "Ворсклы" - 0:1. В турнирной таблице УПЛ команда Алексея Михайличенко идет второй и отстает от "Шахтера" на 14 очков. "Десна" - четвертая, имея 42 пункта в активе. В последнем туре первого этапа турнира киевляне обыграли "Александрию" на выезде со счетом 3:1, а подопечные Александра Рябоконя победили "Зарю" - 1:0.