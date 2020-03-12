"Приехали ради победы": в Шахтере рассказали о настрое на матч Лиги Европы

Луиш Каштру и Тете прокомментировали предстоящую встречу с "Вольфсбургом".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру и бразильский полузащитник Тете поделились ожиданиями от предстоящей встречи с "Вольфсбургом" в 1/8 финала Лиги Европы.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Вольфсбург - Шахтер.

Слова тренера и игрока приводит официальный сайт "горняков".

Каштру подчеркнул, что игроков "Шахтера" расстроило то, что матч пройдет без зрителей:

"Болельщики очень важны для игры. Это практически то же самое, что в театре, когда актеры играют, но никого нет в зале, никто на них не смотрит. Были немного разочарованы, что будем играть без зрителей. Нам очень нравится атмосфера полного стадиона. Футбол строится именно на этом, на эмоциях. Мы всегда чувствуем то, что исходит от трибун, даже если идет в преимущество сопернику, и для нас является большой мотивацией. Отсутствие зрителей даст странное ощущение, но такова жизнь, по-другому нельзя".

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Каштру также подчеркнул, что по итогам первого матча судьба противостояния не решится:

"Предстоит очень сложная борьба. "Вольфсбург" выступает в Бундеслиге, одной из топ-пяти лиг Европы. Чтобы добиться положительного результата, нужно быть на высоком уровне. Мы отдаем себе отчет в том, что раунды плей-офф состоят из двух матчей и сегодня еще ничего не решится, ведь это только первая часть".

Полузащитник Тете подчеркнул, что "Шахтер" не думает о том, чтобы добиться ничьей:

"Мы сюда приехали только ради победы. Это очень хорошее преимущество - играть первый матч на выезде. Важно забить по крайней мере один мяч или больше, так что настраиваемся только на победу. Ни в коем случае нет мыслей о ничьей".

Матч "Вольфсбург" - "Шахтер" пройдет 12 марта. Начало - в 22.00.

Ранее УНИАН также сообщал о том, кто будет судить матч "Вольфсбург" - "Шахтер".