Матч Шахтера в Лиге Европы будет судить лучший арбитр 2019 года

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч "Вольфсбург" - "Шахтер".

Главным арбитром матча 1/8 финала "Вольфсбург" - "Шахтер" назначен словенец Дамир Скомина.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут словенские рефери Юре Прапротник и Роберт Вукан, четвертый арбитр - Нейт Кайтазович. Видеопомощником арбитра назначен итальянец Паоло Валери, а в роли его ассистента выступит Маурицио Мариани.

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Отметим, что Скомина был признан лучшим арбитром 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В прошлом году он работал на финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".

Словенский арбитр ранее уже четыре раза работал на матчах "Шахтера". Он судил поединки "Зальцбург" - "Шахтер" (квалификация ЛЧ-2007/08, 1:0), "Шахтер" - "Челси" (групповой этап ЛЧ 2012-2013, 2:1), "Боруссия" Дортмунд - "Шахтер" (1/8 финала ЛЧ-2012/13, 3:0), а также "Наполи" - "Шахтер" (групповой этап ЛЧ-2017/18, 3:0).

Матч "Вольфсбург" - "Шахтер" пройдет 12 марта.

Как сообщал УНИАН, встреча немецкого и украинского клубов пройдет без зрителей из-за коронавируса.