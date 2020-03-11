Лидер Шахтера перенес операцию: стали известны сроки возвращения на поле

Тарас Степаненко пропустит важные матчи "горняков" в Лиге Европы.

Ключевой полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко перенес операцию на колене после травмы мениска.

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Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

Процедура состоялась в Лондоне. Ожидается, что восстановление 30-летнего футболиста займет около месяца.

Таким образом, Степаненко не пропустит чемпионат Европы-2020, однако не поможет "Шахтеру" в матчах 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" и не сыграет в УПЛ с "Зарей", "Динамо" и "Десной". Кроме того, хавбек не выступит за сборную Украины в мартовских товарищеских поединках с Францией и Польшей.

Напомним, первый матч против "Вольфсбурга" "Шахтер" проведет на выезде 12 марта, а ответная встреча запланирована на 19 марта.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стало известно о хронической травме одного из лидеров "Шахтера" Марлоса.