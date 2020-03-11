Ливерпуль - Атлетико: онлайн матча Лиги чемпионов

На "Энфилде" прошел второй поединок английской и испанской команд.

В среду, 11 марта, "Ливерпуль" принимает мадридский "Атлетико" на "Энфилде" в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Атлетико.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Ливерпуль - Атлетико - 2:3 (первый матч - 0:1)

Голы: Вейналдум, 43, Фирмино, 94 - Льоренте, 97, 105+1, Мората, 120+1

Ливерпуль: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Хендерсон (Фабиньо), Вейналдум (Ориги, 106), Салах, Фирмино (Минамино, 113), Мане

Атлетико: Облак, Триппьер (Врсалько, 91), Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Корреа (Хименес, 106), Коста (Льоренте, 55), Фелиш (Мората, 103)

Онлайн трансляция матча

Финальный свисток! "Атлетико" - в четвертьфинале! Действующий победитель ЛЧ покидает турнир.

120+1 - ГОООЛ! "Атлетико" снимает все вопросы - 3:2 в пользу "матрасников". Мората убежал в контратаку и переиграл Адриана.

119 - Александер-Арнолд и Мората повздорили и получили по желтой.

117 - "Ливерпуль" заработал угловой, быстро разыграли, но подача не прошла.

113 - Последняя замена от Клоппа: Минамино поменял Фирмино.

112 - Ориги неточно пробил. Все меньше времени остается у "красных", а забивать-то нужно два раза.

108 - Мане упал в штрафной, арбитр даже видеоповтор смотреть не будет.

106 - Второй овертайм начался!

106 - Фабиньо поменял Хендерсона, а Ориги - Вейналдума. А у "Атлетико" Корреа уступил место на поле Хименесу.

105+3 - Первый экстра-тайм завершен! 2:2!

105+1 - ГОООЛ! "Атлетико" вновь забивает на выезде - 2:2! Льоренте делает дубль дальним ударом!

103 - Мората у "Атлетико" поменял Фелиша.

99 - Удар Салаха с лета оказался неточным.

97 - ГОООЛ! "Атлетико" отыгрывает один мяч - 1:2! Адриан ошибся и подарил мяч Фелишу, тот отдал на Льоренте, который точно пробил в дальний. При таком счете дальше выходит уже "Атлетико".

94 - ГОООЛ! 2:0! "Ливерпуль" забивает! Фирмино сперва головой пробил в штангу, но тут же сам сыграл на добивании.

93 - Облак продолжает трудиться - отбил удар с острого угла.

91 - Врсалько заменил Триппьера у "Атлетико".

91 - Начинается дополнительное время!

90+3 - Второй тайм закончен - 1:0. Нас ждет овертайм.

90+3 - "Атлетико" заработал стандарт, и забили гости, но из явного офсайда забивал Сауль. Гол справедливо не засчитан.

90 - Две минуты добавлено, а Облак тем временем спокойно забирает мяч после удара Салаха.

88 - Мане опять бьет через себя и опять выше.

86 - Салах! Ушел от троих соперников и не попал в дальнюю "девятку".

85 - Красиво! Но неточно. Мане из центра штрафной пробивал через себя - над перекладиной.

84 - И опять Облак в игре. На удар Вейналдума среагировал вратарь.

82 - Милнер поменял Окслейда-Чемберлена.

81 - Классно разыграли угловой хозяева поля, Робертсон набежал и пробил сильно, но выше.

80 - Мане забросил на Салаха, но Фелипе успел помешать египтянину и выбил мяч.

74 - Удалось "Атлетико" немного отодвинуть игру от своих ворот. Надолго ли?

69 - Продолжается осада ворот "Атлетико". Облак отразил дальний удар Трента, а Триппьер заблокировал добивание от Робертсона.

66 - Перекладина спасает "Атлетико"! Робертсон бил головой уже, казалось, наверняка метров с пяти, но не везет мерсисайдцам.

61 - Адриан отбил мяч перед собой после удара Фелиша, но успел накрыть его, прежде чем соперник успел на добивание. Еще и по зубам получил.

60 - Облак просто на высоте! Фирмино бил после подачи со штрафного, но голкипер стеной стоит.

56 - Фелиш размял Адриана. Вратарь на месте.

55 - Симеоне делает первую замену. Льоренте вышел вместо Диего Косты.

54 - Вновь есть работа у Облака. На дальний удар среагировал вратарь, переведя мяч на угловой.

52 - Окслейд-Чемберлен с разворота в штрафной, похоже, пытался забросить мяч за шиворот Облаку, но сильно перебросил и ворота.

49 - Облак совершил классный сэйв, но Мане, правда, пробивал из офсайда.

48 - Салах с острого угла пытался закрутить мяч в дальний угол, но пробил в руки Салаху.

46 - Начался второй тайм!

45+1 - Перерыв! "Ливерпуль" - "Атлетико" - 1:0.

43 - ГОООЛ! Добивается все-таки своего "Ливерпуль" - 1:0! Вейналдум оказался в сердце штрафной и головой замкнул навес с правого фланга!

42 - Окслейд-Чемберлен решился на дальний удар - неточно.

40 - Очень ощутимым стал перевес "Ливерпуля" в последние минуты. Оборона "Атлетико" работает на полных оборотах.

36 - Супермомент у "Ливерпуля"! Фирмино в касание тянулся к мячу и замыкал подачу с правого фланга, но голкипер выручил "матрасников".

33 - Салах внешней стороной стопы выкатил под удар Мане, сенегалец стрелял из-за пределов штрафной в касание - по центру, Облак со второй попытки, но все же забрал мяч.

32 - Гости в последние пару минут забрали мяч, заработали угловой. Потом Корреа упал в штрафной, но пенальти там не было.

29 - "Атлетико" пока довольно уверенно отстаивает добытое в Мадриде преимущество.

26 - Еще парочку угловых заработали "красные", но с ударом так и не сложилось.

21 - При угловом у ворот гостей мяч попал в руку игроку "Атлетико". VAR проверял пенальти, но видеоассистенты не посчитали, что было нарушение.

20 - Сыграно 20 минут, счет не открыт.

18 - Могло показаться, что мяч залетел в ворота "Ливерпуля", но нет. Это Фелипе бил головой после углового - все же мимо.

14 - Облак! Первый серьезный сэйв голкипера! На мощнейший удар из пределов штрафной среагировал вратарь гостей. Окс-Чемберлейн бил.

12 - Могло быть опасно, но мяч свалился с ноги у Хендерсона и полетел мимо цели.

10 - Салах чуть сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной - немного выше, чем нужно было.

8 - Штрафной был у "Атлетико", пошла подача на Триппьера, но тот с дальней штанги не сумел сделать точную скидку, отправив мяч за лицевую.

5 - Момент! Александер-Арнолд подал в центр штрафной на Вейналдума, тот сумел нанести удар головой, но прямо в руки Облаку.

1 - "Атлетико" на первых же секундах попытался опасно атаковать - прошла передача на Диего Косту, но он пробил неточно, мешал Гомес.

1 - Матч начался!

Без рукопожатия обошлись футболисты. Из-за коронавируса, конечно же.

Дождь идет в Ливерпуле, да еще и сильный ветер. На "Энфилде" уже звучит гимн ЛЧ. Правда, его практически не слышно из-за того, что фанаты поют You'll never walk alone.

Фан "Атлетико" пришел на "Энфилд" в маске.

Команды разминаются.

Соперники объявили составы

Команды уже прибыли на арену.

Cтадион "Энфилд" в ожидании топ-матча.

Результаты команд в последних пяти матчах:

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне:

"Нам противостоит отличная команда. После прихода Юргена Клоппа "Ливерпуль" преобразился и снова стал европейским грандом. Я на "Энфилде" никогда не был - ни как игрок, ни как тренер. Еще не доводилось быть участником матча на таком замечательном стадионе, где проводит свои домашние поединки клуб с богатейшей историей.

В некоторые моменты предстоящего матча нам точно придется несладко. Но возможности забить у нас обязательно будут. За последние восемь лет мы всем доказали, на что способны. И завтра нам необходимо будет сделать это снова".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"Жду больше ударов по воротам. Смотрите, "без ударов по воротам" звучит так, как будто у нас не было моментов, и это не так. У нас были шансы, хорошие шансы, но мы играли против, возможно, лучшей команды мира по игре в глубокой обороне. Они забили гол, в котором им сопутствовало немного удачи, а нам - нет. Это не было чем-то, к чему мы не готовились. Иногда таков футбол.

Увезти счет 0:0 оттуда было бы отличным результатом, но это не облегчило бы нашу задачу, потому что все равно надо было бы забивать. С самого начала было понятно, что игра против "Атлетико" - это один из самых больших вызовов в футболе. Они не выйдут с выброшенным белым флагом, они бьются до конца, мы тоже делаем это - и именно поэтому это противостояние так интересно".

Промо предстоящего матча от "Атлетико".

Тренировка "Ливерпуля" накануне поединка.

Первый матч команд в Мадриде завершился сенсацией - "Ливерпуль" потерпел поражение со счетом 0:1. При этом мерсисайдцы владели ощутимым преимуществом и были близки к голу, но в тот вечер удача была на стороне хозяев поля.

Команда Юргена Клоппа вообще в последнее время находится в яме. В АПЛ состоялось первое в сезоне поражение от "Уотфорда" (0:3), а затем команда уступила "Челси" (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии. В прошлом туре чемпионата Англии "Ливерпуль" с большим трудом победил "Борнмут" - 2:1.

"Атлетико" с 1 февраля не проигрывает. Мадридцы после победы над англичанами одолели "Вильярреал" в чемпионате Испании, однако в последних двух турах победить не смогли - 1:1 с "Эспаньолом" и 2:2 с "Севильей".