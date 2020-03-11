Ливерпуль - Атлетико: онлайн матча Лиги чемпионов
В среду, 11 марта, "Ливерпуль" принимает мадридский "Атлетико" на "Энфилде" в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.
УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Атлетико.
Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Ливерпуль - Атлетико - 2:3 (первый матч - 0:1)
Голы: Вейналдум, 43, Фирмино, 94 - Льоренте, 97, 105+1, Мората, 120+1
Ливерпуль: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Хендерсон (Фабиньо), Вейналдум (Ориги, 106), Салах, Фирмино (Минамино, 113), Мане
Атлетико: Облак, Триппьер (Врсалько, 91), Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Корреа (Хименес, 106), Коста (Льоренте, 55), Фелиш (Мората, 103)
Онлайн трансляция матча
Финальный свисток! "Атлетико" - в четвертьфинале! Действующий победитель ЛЧ покидает турнир.
120+1 - ГОООЛ! "Атлетико" снимает все вопросы - 3:2 в пользу "матрасников". Мората убежал в контратаку и переиграл Адриана.
119 - Александер-Арнолд и Мората повздорили и получили по желтой.
117 - "Ливерпуль" заработал угловой, быстро разыграли, но подача не прошла.
113 - Последняя замена от Клоппа: Минамино поменял Фирмино.
112 - Ориги неточно пробил. Все меньше времени остается у "красных", а забивать-то нужно два раза.
108 - Мане упал в штрафной, арбитр даже видеоповтор смотреть не будет.
106 - Второй овертайм начался!
106 - Фабиньо поменял Хендерсона, а Ориги - Вейналдума. А у "Атлетико" Корреа уступил место на поле Хименесу.
105+3 - Первый экстра-тайм завершен! 2:2!
105+1 - ГОООЛ! "Атлетико" вновь забивает на выезде - 2:2! Льоренте делает дубль дальним ударом!
103 - Мората у "Атлетико" поменял Фелиша.
99 - Удар Салаха с лета оказался неточным.
97 - ГОООЛ! "Атлетико" отыгрывает один мяч - 1:2! Адриан ошибся и подарил мяч Фелишу, тот отдал на Льоренте, который точно пробил в дальний. При таком счете дальше выходит уже "Атлетико".
94 - ГОООЛ! 2:0! "Ливерпуль" забивает! Фирмино сперва головой пробил в штангу, но тут же сам сыграл на добивании.
93 - Облак продолжает трудиться - отбил удар с острого угла.
91 - Врсалько заменил Триппьера у "Атлетико".
91 - Начинается дополнительное время!
90+3 - Второй тайм закончен - 1:0. Нас ждет овертайм.
90+3 - "Атлетико" заработал стандарт, и забили гости, но из явного офсайда забивал Сауль. Гол справедливо не засчитан.
90 - Две минуты добавлено, а Облак тем временем спокойно забирает мяч после удара Салаха.
88 - Мане опять бьет через себя и опять выше.
86 - Салах! Ушел от троих соперников и не попал в дальнюю "девятку".
85 - Красиво! Но неточно. Мане из центра штрафной пробивал через себя - над перекладиной.
84 - И опять Облак в игре. На удар Вейналдума среагировал вратарь.
82 - Милнер поменял Окслейда-Чемберлена.
81 - Классно разыграли угловой хозяева поля, Робертсон набежал и пробил сильно, но выше.
80 - Мане забросил на Салаха, но Фелипе успел помешать египтянину и выбил мяч.
74 - Удалось "Атлетико" немного отодвинуть игру от своих ворот. Надолго ли?
69 - Продолжается осада ворот "Атлетико". Облак отразил дальний удар Трента, а Триппьер заблокировал добивание от Робертсона.
66 - Перекладина спасает "Атлетико"! Робертсон бил головой уже, казалось, наверняка метров с пяти, но не везет мерсисайдцам.
61 - Адриан отбил мяч перед собой после удара Фелиша, но успел накрыть его, прежде чем соперник успел на добивание. Еще и по зубам получил.
60 - Облак просто на высоте! Фирмино бил после подачи со штрафного, но голкипер стеной стоит.
56 - Фелиш размял Адриана. Вратарь на месте.
55 - Симеоне делает первую замену. Льоренте вышел вместо Диего Косты.
54 - Вновь есть работа у Облака. На дальний удар среагировал вратарь, переведя мяч на угловой.
52 - Окслейд-Чемберлен с разворота в штрафной, похоже, пытался забросить мяч за шиворот Облаку, но сильно перебросил и ворота.
49 - Облак совершил классный сэйв, но Мане, правда, пробивал из офсайда.
48 - Салах с острого угла пытался закрутить мяч в дальний угол, но пробил в руки Салаху.
46 - Начался второй тайм!
45+1 - Перерыв! "Ливерпуль" - "Атлетико" - 1:0.
43 - ГОООЛ! Добивается все-таки своего "Ливерпуль" - 1:0! Вейналдум оказался в сердце штрафной и головой замкнул навес с правого фланга!
42 - Окслейд-Чемберлен решился на дальний удар - неточно.
40 - Очень ощутимым стал перевес "Ливерпуля" в последние минуты. Оборона "Атлетико" работает на полных оборотах.
36 - Супермомент у "Ливерпуля"! Фирмино в касание тянулся к мячу и замыкал подачу с правого фланга, но голкипер выручил "матрасников".
33 - Салах внешней стороной стопы выкатил под удар Мане, сенегалец стрелял из-за пределов штрафной в касание - по центру, Облак со второй попытки, но все же забрал мяч.
32 - Гости в последние пару минут забрали мяч, заработали угловой. Потом Корреа упал в штрафной, но пенальти там не было.
29 - "Атлетико" пока довольно уверенно отстаивает добытое в Мадриде преимущество.
26 - Еще парочку угловых заработали "красные", но с ударом так и не сложилось.
21 - При угловом у ворот гостей мяч попал в руку игроку "Атлетико". VAR проверял пенальти, но видеоассистенты не посчитали, что было нарушение.
20 - Сыграно 20 минут, счет не открыт.
18 - Могло показаться, что мяч залетел в ворота "Ливерпуля", но нет. Это Фелипе бил головой после углового - все же мимо.
14 - Облак! Первый серьезный сэйв голкипера! На мощнейший удар из пределов штрафной среагировал вратарь гостей. Окс-Чемберлейн бил.
12 - Могло быть опасно, но мяч свалился с ноги у Хендерсона и полетел мимо цели.
10 - Салах чуть сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной - немного выше, чем нужно было.
8 - Штрафной был у "Атлетико", пошла подача на Триппьера, но тот с дальней штанги не сумел сделать точную скидку, отправив мяч за лицевую.
5 - Момент! Александер-Арнолд подал в центр штрафной на Вейналдума, тот сумел нанести удар головой, но прямо в руки Облаку.
1 - "Атлетико" на первых же секундах попытался опасно атаковать - прошла передача на Диего Косту, но он пробил неточно, мешал Гомес.
1 - Матч начался!
Без рукопожатия обошлись футболисты. Из-за коронавируса, конечно же.
Дождь идет в Ливерпуле, да еще и сильный ветер. На "Энфилде" уже звучит гимн ЛЧ. Правда, его практически не слышно из-за того, что фанаты поют You'll never walk alone.
Фан "Атлетико" пришел на "Энфилд" в маске.
Команды разминаются.
Соперники объявили составы
Команды уже прибыли на арену.
Back at Anfield 👊🔴#LIVATLpic.twitter.com/1mEb86cN5a— Liverpool FC (@LFC) March 11, 2020
[🚌🤩] ¡Allá vamos, Anfield!— Atlético de Madrid (@Atleti) March 11, 2020
⭐ #UCL
⚽ #LFCAtleti
🔴⚪ #AúpaAtletipic.twitter.com/c5XoSnsu1m
Cтадион "Энфилд" в ожидании топ-матча.
Результаты команд в последних пяти матчах:
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне:
"Нам противостоит отличная команда. После прихода Юргена Клоппа "Ливерпуль" преобразился и снова стал европейским грандом. Я на "Энфилде" никогда не был - ни как игрок, ни как тренер. Еще не доводилось быть участником матча на таком замечательном стадионе, где проводит свои домашние поединки клуб с богатейшей историей.
В некоторые моменты предстоящего матча нам точно придется несладко. Но возможности забить у нас обязательно будут. За последние восемь лет мы всем доказали, на что способны. И завтра нам необходимо будет сделать это снова".
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:
"Жду больше ударов по воротам. Смотрите, "без ударов по воротам" звучит так, как будто у нас не было моментов, и это не так. У нас были шансы, хорошие шансы, но мы играли против, возможно, лучшей команды мира по игре в глубокой обороне. Они забили гол, в котором им сопутствовало немного удачи, а нам - нет. Это не было чем-то, к чему мы не готовились. Иногда таков футбол.
Увезти счет 0:0 оттуда было бы отличным результатом, но это не облегчило бы нашу задачу, потому что все равно надо было бы забивать. С самого начала было понятно, что игра против "Атлетико" - это один из самых больших вызовов в футболе. Они не выйдут с выброшенным белым флагом, они бьются до конца, мы тоже делаем это - и именно поэтому это противостояние так интересно".
Промо предстоящего матча от "Атлетико".
🤩 Modo @LigadeCampeones: 🔛— Atlético de Madrid (@Atleti) March 10, 2020
🔴⚪ #AúpaAtleti
⚽ #LFCAtleti
⭐ #UCLpic.twitter.com/94fen01rkH
Тренировка "Ливерпуля" накануне поединка.
LIVE @ChampionsLeague training as we prepare for @Atleti 🔴#LIVATLhttps://t.co/dFjb5IOjhi— Liverpool FC (@LFC) March 10, 2020
Первый матч команд в Мадриде завершился сенсацией - "Ливерпуль" потерпел поражение со счетом 0:1. При этом мерсисайдцы владели ощутимым преимуществом и были близки к голу, но в тот вечер удача была на стороне хозяев поля.
Команда Юргена Клоппа вообще в последнее время находится в яме. В АПЛ состоялось первое в сезоне поражение от "Уотфорда" (0:3), а затем команда уступила "Челси" (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии. В прошлом туре чемпионата Англии "Ливерпуль" с большим трудом победил "Борнмут" - 2:1.
"Атлетико" с 1 февраля не проигрывает. Мадридцы после победы над англичанами одолели "Вильярреал" в чемпионате Испании, однако в последних двух турах победить не смогли - 1:1 с "Эспаньолом" и 2:2 с "Севильей".