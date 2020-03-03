Бывший футболист Шахтера и сборной Украины завершил карьеру

Александр Кучер не нашел себе новый клуб после того, как ушел из "Карпат".

Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер завершил карьеру.

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Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире YouTube-шоу "Циганик Live".

В настоящий момент уже бывший футболист пошел на тренерские курсы.

Последним клубом защитника были "Карпаты". Состав львовян он пополнил в августе 2019 года, однако из-за серьезной травмы провел за команду всего четыре поединка.

С 2006-го по 2017 год Кучер защищал цвета донецкого "Шахтера" и стал семикратным чемпионом Украины. Кроме того, в активе защитника 56 поединков и 2 гола за сборную Украины.

Помимо "Шахтера" и "Карпат" футболист выступал за харьковский "Арсенал", донецкий "Металлург", армянский "Бананц", харьковский "Металлист" и турецкий "Кайсериспор".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" впервые за полтора года проиграл в УПЛ.