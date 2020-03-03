Бывший футболист Шахтера и сборной Украины завершил карьеру
Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер завершил карьеру.
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Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире YouTube-шоу "Циганик Live".
В настоящий момент уже бывший футболист пошел на тренерские курсы.
Последним клубом защитника были "Карпаты". Состав львовян он пополнил в августе 2019 года, однако из-за серьезной травмы провел за команду всего четыре поединка.
С 2006-го по 2017 год Кучер защищал цвета донецкого "Шахтера" и стал семикратным чемпионом Украины. Кроме того, в активе защитника 56 поединков и 2 гола за сборную Украины.
Помимо "Шахтера" и "Карпат" футболист выступал за харьковский "Арсенал", донецкий "Металлург", армянский "Бананц", харьковский "Металлист" и турецкий "Кайсериспор".
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" впервые за полтора года проиграл в УПЛ.