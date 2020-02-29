УПЛ: Александрия в большинстве не удержала победу над Львовом

Гости вели в счете большую часть матча.

В субботу, 29 февраля, состоялся очередной матч 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Львов" принимал "Александрию".

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Команды разошлись миром - 1:1.

На десятой минуте бронзовый призер УПЛ вышел вперед усилиями Мышенко. Ситуация усугубилась для львовян на 54-й минуте, когда Татарков получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинство.

Тем не менее, одна из последних атак "Львова" завершилась неожиданным голом: Альваро вошел в штрафную, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота.

"Львов" - "Александрия" - 1:1

Голы: Альваро, 87 - Мышенко, 10

"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу, Приймак (Жонатан, 83), Сабино, Богунов (Велвес, 58), Альваро, Татарков, Ренан (Яковелли, 72)

"Александрия": Билык, Мирошниченко, Дубра, Шендрик, Вантух, Банада (Грицук, 90), Запорожан (Гордиенко, 71), Гречишкин, Лучкевич, Ситало, Мышенко (Третьяков, 58)

Предупреждения: Татарков, Бопесу, Сабино - Мышенко, Шендрик

Удаление: Татарков, 54

"Александрия" имеет 34 очка и остается на пятой строчке в турнирной таблице УПЛ. У "Львова" в активе 19 пунктов и девятое место.

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