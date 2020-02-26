Бенфика - Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы

"Горняки" проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в Лиссабоне

27 февраля в Лиссабоне донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики". Команды сыграют на "Эштадиу да Луш".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Бенфика - Шахтер.

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Начало встречи - в 22.00.

Прямая трансляция матча "Бенфика" - "Шахтер" будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Напомним, первая встреча команд прошла 20 февраля и завершилась победой "горняков" со счетом 2:1.

Между матчами Лиги Европы команды провели поединки в своих национальных первенствах. "Шахтер" минимально обыграл "Десну" (1:0). "Бенфика" с таким же счетом переиграла "Жил Висенте".

УНИАН ранее также сообщал о том, кто будет судить матч "Бенфика" - "Шахтер".