Бенфика - Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы
18:59, 26 февраля 2020Футбол
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"Горняки" проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в Лиссабоне
Шахтер постарается пробиться в 1/8 финала Лиги Европы / фото: ФК Шахтер
27 февраля в Лиссабоне донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики". Команды сыграют на "Эштадиу да Луш".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Бенфика - Шахтер.
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Начало встречи - в 22.00.
Прямая трансляция матча "Бенфика" - "Шахтер" будет доступна на телеканале "Футбол 1".
Напомним, первая встреча команд прошла 20 февраля и завершилась победой "горняков" со счетом 2:1.
Между матчами Лиги Европы команды провели поединки в своих национальных первенствах. "Шахтер" минимально обыграл "Десну" (1:0). "Бенфика" с таким же счетом переиграла "Жил Висенте".
УНИАН ранее также сообщал о том, кто будет судить матч "Бенфика" - "Шахтер".
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