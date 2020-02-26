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Бенфика - Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы

18:59, 26 февраля 2020
Футбол
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Шахтер постарается пробиться в 1/8 финала Лиги Европы / фото: ФК Шахтер

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Бенфика - Шахтер.

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Начало встречи - в 22.00.

Прямая трансляция матча "Бенфика" - "Шахтер" будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Напомним, первая встреча команд прошла 20 февраля и завершилась победой "горняков" со счетом 2:1.

Между матчами Лиги Европы команды провели поединки в своих национальных первенствах. "Шахтер" минимально обыграл "Десну" (1:0). "Бенфика" с таким же счетом переиграла "Жил Висенте".

УНИАН ранее также сообщал о том, кто будет судить матч "Бенфика" - "Шахтер".

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