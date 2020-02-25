Матч Бенфика - Шахтер будет судить арбитр, который удалял с поля Шевченко

"Горняки" ранее уже четыре раза пересекались с Бьорном Кейперсом.

Ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы между "Бенфикой" и "Шахтером" рассудит бригада арбитров из Нидерландов во главе с опытным Бьорном Кейперсом.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра, четвертый арбитр Йерун Мансхот и видеопомощники Пол ван Букель и Деннис Хиглер.

На матчах "Шахтера" Кейперс ранее работал четыре раза.

В сезоне 2008-2009 нидерландский рефери обслуживал матч 1/8 Кубка УЕФА между "Шахтером" и московским ЦСКА (2:0), в 2015 году зафиксировал выездную победу "горняков" со счетом 1:0 над венским "Рапидом" в квалификации Лиги чемпионов и в том же сезоне судил полуфинал Лиги Европы "Севилья" - "Шахтер" (3:1). Последняя встреча арбитра с "горняками" состоялась в 2018 году на матче ЛЧ "Шахтер" - "Лион" (1:1).

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Украинским болельщикам Кейперс также известен по работе на матче 1/4 финала Лиги Европы 2010-2011 между "Динамо" и "Брагой" (1:1), в котором нидерландец на 61-й минуте удалил с поля Андрея Шевченко. Для легенды украинского футбола та красная карточка стала первой и последней в карьере.

Отметим, что в активе у Кейперса работа на финале Лиги чемпионов 2013-2014, матче за Суперкубок УЕФА-2011, двух финалах Лиги Европы, чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, Евро-2012 и Евро-2016.

Матч "Бенфика" - "Шахтер" пройдет 27 февраля. В первой встрече "горняки" выиграли со счетом 2:1.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что болельщики "Бенфики" подверглись нападению в Харькове.