Наполи - Барселона: онлайн матча Лиги чемпионов

Лео Месси и компания стартовали в плей-офф выездным матчем в Италии.

В Неаполе состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Наполи" и "Барселоной".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Наполи - Барселона.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Наполи - Барселона - 1:1

Голы: Мертенс, 30 - Гризманн, 57

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руи, Руис, Демме (Аллан, 80), Зьелински, Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54), Инсинье

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике (Лангле, 90+3), Умтити, Фирпо, Ракитич (Артур, 56), Бускетс, де Йонг, Видаль, Месси, Гризманн (Фати, 87)

Предупреждения: Бускетс, Месси, Гризманн, Видаль - Инсинье, Руи

Удаление: Видаль, 88

Видеообзор матча

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток! Ничья - 1:1. Ответный матч команды проведут 18 марта.

90+5 - Умтити заработал фол в штрафной "Барсы" после подачи с углового от "Наполи". Тер Штеген будет выбивать мяч.

90+3 - Лангле меняет Пике.

90+2 - Пике лежит на газоне. Что-то серьезное у игрока "Барсы".

Пять минут добавил арбитр.

88 - Желтая Видалю за жесткий подкат. Тут же хавбек "Барсы" устроил стычку с Марио Руи, за что получил вторую желтую и покидает поле.

87 - Фати меняет Гризманна.

87 - Дальний удар Артура - выше ворот.

83 - Гризманн сорвал контратаку соперника и получил желтую.

82 - Месси пытался пройти защитников в штрафной "Наполи" и упал. Арбитр не увидел фола.

80 - Аллан меняет Демме у "Наполи". Последняя замена от Гаттузо.

76 - Умтити пробил головой после подачи с углового - выше ворот.

75 - Мяч после удара Месси и рикошета уходит на первый в матче угловой.

74 - Политано меняет Кальехона.

70 - Месси прорвался в штрафную, у него отобрали мяч, но после отскока пробивал Семеду - совсем мимо. "Барса" продолжает контролировать мяч и наступать.

66 - Месси получил желтую за свой фол.

64 - Месси пытался замкнуть пас Видаля и нарушил правила на вратаре Оспине.

63 - Милик выводит Кальехона один на один - тер Штеген спасает "Барселону"!

62 - Шанс у Инсинье! Лорецо финтом прошел сразу двух защитников "Барселоны" и пробил низом - тер Штеген на месте.

57 - ГООООЛ! Семеду получил разрезную передачу от Бускетса и сразу перевел мяч в центр штрафной - там первым был Гризманн, который расстрелял ворота! 1:1. Сравнивает "Барса"!

56 - Артур меняет Ракитича у "Барселоны".

54 - Вот это да. Дрис Мертенс получил травму и покидает поле. Вместо него выходит Милик.

49 - Бускетс наказан желтой за накладку в борьбе с Мертенсом.

49 - Семеду на входе в штрафную пытался вернуть мяч Месси, но неаполитанцы были на чеку.

48 - Активно начинает второй тайм "Барса".

Второй тайм стартовал.

Перерыв. "Наполи" ведет - 1:0.

Одну минуту добавил рефери.

45 - Видаль не успел к мячу в штрафной "Наполи" после паса от Месси.

44 - Видаль навешивал в штрафную и случайно закрутил мяч в ворота - Оспина на месте.

42 - Кальехон после навеса в штрафную переводил мяч в центр, а Манолас пробил в касание - рядом со штангой проходит мяч.

40 - Продолжает свистеть стадион из-за перекатывания мяча "Барселоной". Неаполитанцы всем составом на своей половине поля. Моментов практически нет.

33 - Что изменилось после гола? Вообще ничего. "Барселона" и дальше владеет мячом, "Наполи" защищается.

30 - ГООООЛ! "Наполи" дождался своего шанса! Итальянцы убежали в контратаку, Мертенс получил передачу перед штрафной и нанес точный удар - тер Штеген замер и наблюдал за полетом мяча! 1:0!

27 - Шикарный шанс был у Месси! Лионель убегал после перехвата мяча на двух защитников и решил отдать пас на Гризманна, но в итоге мяч перехватили.

26 - 34% на 66% в пользу гостей владение мячом.

25 - Жестко сфолил Бускетс на Демме, а неаполитанцы тут же начали требовать для испанца желтую. Пощадил арбитр игрока каталонцев.

21 - Практически всей командой "Барса" переместилась на половину поля соперника. Но все как-то вальяжно, без продвижения вперед.

19 - Пушечный удар от Ракитича заблокировал защитник.

17 - Кальехон мог выводить партнера один на один, но защитник "Барсы" в последний момент срезал мяч в руки тер Штегену.

14 - Пике решительным подкатом лишил мяча Мертенса. Дрис был готов выйти на ударную позицию.

12 - Месси отдавал тонкую передачу в штрафную соперника, но защитник ее прочитал.

10 - Вот и ответ "Наполи". Мертенс вошел в штрафную и нанес удар, но тер Штеген легко забрал мяч.

9 - Месси обыгрался с партнером и пробил с линии штрафной - мяч прошел намного выше ворот.

7 - "Барса" практически постоянно перекатывает мяч, но к штрафной близко подойти пока не удается. "Наполи" ждет возможности контратаковать. Публике на трибунах это не нравится - слышен свист.

3 - Максимально спокойно прошли первые минуты. "Барселона" устроила перепасовку в центре поля.

Прозвучал стартовый свисток!

Команды уже на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.

Лионель Месси на разминке.

"Наполи" под овации трибун выходит на разминку.

In campo per il riscaldamento 👊



💙 #ForzaNapoliSemprepic.twitter.com/Xg5d3O5Ooq — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 25, 2020

Арена "Наполи" за час до игры.

"Барселона" уже прибыла на стадион.

"Барселона" вспомнила, как добиралась до стадии 1/8 финала ЛЧ.

A quick reminder of h⚽️w we g⚽️t t⚽️ the r⚽️und ⚽️f 16 ... pic.twitter.com/TkmyXWmgFe — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2020

Гостеприимный Неаполь порадовал "Барселону" пиццей с названием клуба.

📍Naples, Italy



Get in my belly 😍 pic.twitter.com/SUZnd6bdcK — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2020

Главным арбитром этого матча назначен Феликс Брых из Германии.

"Наполи" сыграет в домашних цветах, а "Барселона" - в выездном желтом комплекте формы.

Игрокам "Наполи" на предыигровой тренировке пришлось попрыгать.

Видео с предматчевой тренировки "Барселоны" на "Сан-Паоло".

🏋️‍♂️ @CHAMPIONSLEAGUE WORKOUT CLIP | Barça train at the Stadio San Paolo in Naples, Italy pic.twitter.com/Afq9DWPVrJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2020

Результаты команд в последних пяти матчах.

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо:

"Нам противостоит классная команда из классных игроков. Мы знаем, что будет тяжело. Но мы не должны бояться. Надо уважать соперника и играть в свой футбол".

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен:

"Всегда предупреждаю игроков, чтобы ждали от соперника его лучшей игры. Я знаю, на что способен "Наполи", они очень здорово смотрелись против команд высочайшего класса на групповой стадии".

У "Наполи" в этом матче точно не сыграет ведущий защитник Калиду Кулибали, у которого травмировано бедро. У "Барселоны" травмированы Луис Суарес, Усман Дембеле, Серхи Роберто и Жорди Альба.

"Наполи" вышел в плей-офф ЛЧ со второго места в своей группе. Неаполитанцы набрали 12 очков в шести играх, пропустили вперед "Ливерпуль", но опередили "Зальцбург" и "Генк". "Барселона", набрав 14 очков, выиграла группу с "Боруссией", "Интером" и "Славией".

"Наполи" в третий раз в истории клуба пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. Пройти эту стадию неаполитанцам пока не удавалось. "Барселона" же доходит как минимум до 1/8 финала в шестнадцати подряд последних розыгрышах ЛЧ.

В своем национальном первенстве "Наполи" на данный момент занимает шестое место, тогда как "Барселона" лидирует в чемпионате Испании.

Друг против друга "Наполи" и "Барселона" ранее не играли.