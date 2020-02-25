Наполи - Барселона: онлайн матча Лиги чемпионов
В Неаполе состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Наполи" и "Барселоной".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Наполи - Барселона.
Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Наполи - Барселона - 1:1
Голы: Мертенс, 30 - Гризманн, 57
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руи, Руис, Демме (Аллан, 80), Зьелински, Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54), Инсинье
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике (Лангле, 90+3), Умтити, Фирпо, Ракитич (Артур, 56), Бускетс, де Йонг, Видаль, Месси, Гризманн (Фати, 87)
Предупреждения: Бускетс, Месси, Гризманн, Видаль - Инсинье, Руи
Удаление: Видаль, 88
Видеообзор матча
Онлайн-трансляция матча
Финальный свисток! Ничья - 1:1. Ответный матч команды проведут 18 марта.
90+5 - Умтити заработал фол в штрафной "Барсы" после подачи с углового от "Наполи". Тер Штеген будет выбивать мяч.
90+3 - Лангле меняет Пике.
90+2 - Пике лежит на газоне. Что-то серьезное у игрока "Барсы".
Пять минут добавил арбитр.
88 - Желтая Видалю за жесткий подкат. Тут же хавбек "Барсы" устроил стычку с Марио Руи, за что получил вторую желтую и покидает поле.
87 - Фати меняет Гризманна.
87 - Дальний удар Артура - выше ворот.
83 - Гризманн сорвал контратаку соперника и получил желтую.
82 - Месси пытался пройти защитников в штрафной "Наполи" и упал. Арбитр не увидел фола.
80 - Аллан меняет Демме у "Наполи". Последняя замена от Гаттузо.
76 - Умтити пробил головой после подачи с углового - выше ворот.
75 - Мяч после удара Месси и рикошета уходит на первый в матче угловой.
74 - Политано меняет Кальехона.
70 - Месси прорвался в штрафную, у него отобрали мяч, но после отскока пробивал Семеду - совсем мимо. "Барса" продолжает контролировать мяч и наступать.
66 - Месси получил желтую за свой фол.
64 - Месси пытался замкнуть пас Видаля и нарушил правила на вратаре Оспине.
63 - Милик выводит Кальехона один на один - тер Штеген спасает "Барселону"!
62 - Шанс у Инсинье! Лорецо финтом прошел сразу двух защитников "Барселоны" и пробил низом - тер Штеген на месте.
57 - ГООООЛ! Семеду получил разрезную передачу от Бускетса и сразу перевел мяч в центр штрафной - там первым был Гризманн, который расстрелял ворота! 1:1. Сравнивает "Барса"!
56 - Артур меняет Ракитича у "Барселоны".
54 - Вот это да. Дрис Мертенс получил травму и покидает поле. Вместо него выходит Милик.
49 - Бускетс наказан желтой за накладку в борьбе с Мертенсом.
49 - Семеду на входе в штрафную пытался вернуть мяч Месси, но неаполитанцы были на чеку.
48 - Активно начинает второй тайм "Барса".
Второй тайм стартовал.
Перерыв. "Наполи" ведет - 1:0.
Одну минуту добавил рефери.
45 - Видаль не успел к мячу в штрафной "Наполи" после паса от Месси.
44 - Видаль навешивал в штрафную и случайно закрутил мяч в ворота - Оспина на месте.
42 - Кальехон после навеса в штрафную переводил мяч в центр, а Манолас пробил в касание - рядом со штангой проходит мяч.
40 - Продолжает свистеть стадион из-за перекатывания мяча "Барселоной". Неаполитанцы всем составом на своей половине поля. Моментов практически нет.
33 - Что изменилось после гола? Вообще ничего. "Барселона" и дальше владеет мячом, "Наполи" защищается.
30 - ГООООЛ! "Наполи" дождался своего шанса! Итальянцы убежали в контратаку, Мертенс получил передачу перед штрафной и нанес точный удар - тер Штеген замер и наблюдал за полетом мяча! 1:0!
27 - Шикарный шанс был у Месси! Лионель убегал после перехвата мяча на двух защитников и решил отдать пас на Гризманна, но в итоге мяч перехватили.
26 - 34% на 66% в пользу гостей владение мячом.
25 - Жестко сфолил Бускетс на Демме, а неаполитанцы тут же начали требовать для испанца желтую. Пощадил арбитр игрока каталонцев.
21 - Практически всей командой "Барса" переместилась на половину поля соперника. Но все как-то вальяжно, без продвижения вперед.
19 - Пушечный удар от Ракитича заблокировал защитник.
17 - Кальехон мог выводить партнера один на один, но защитник "Барсы" в последний момент срезал мяч в руки тер Штегену.
14 - Пике решительным подкатом лишил мяча Мертенса. Дрис был готов выйти на ударную позицию.
12 - Месси отдавал тонкую передачу в штрафную соперника, но защитник ее прочитал.
10 - Вот и ответ "Наполи". Мертенс вошел в штрафную и нанес удар, но тер Штеген легко забрал мяч.
9 - Месси обыгрался с партнером и пробил с линии штрафной - мяч прошел намного выше ворот.
7 - "Барса" практически постоянно перекатывает мяч, но к штрафной близко подойти пока не удается. "Наполи" ждет возможности контратаковать. Публике на трибунах это не нравится - слышен свист.
3 - Максимально спокойно прошли первые минуты. "Барселона" устроила перепасовку в центре поля.
Прозвучал стартовый свисток!
Команды уже на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.
Лионель Месси на разминке.
"Наполи" под овации трибун выходит на разминку.
In campo per il riscaldamento 👊— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 25, 2020
💙 #ForzaNapoliSemprepic.twitter.com/Xg5d3O5Ooq
Арена "Наполи" за час до игры.
⚽️ 60 minuti al calcio d’inizio di #NAPBAR— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 25, 2020
💙 #ForzaNapoliSemprepic.twitter.com/AQamKy0ySS
"Барселона" уже прибыла на стадион.
We. Are. Here. 😎 (btw sound on) pic.twitter.com/foBY2h9YTf— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2020
"Барселона" вспомнила, как добиралась до стадии 1/8 финала ЛЧ.
A quick reminder of h⚽️w we g⚽️t t⚽️ the r⚽️und ⚽️f 16 ... pic.twitter.com/TkmyXWmgFe— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2020
Гостеприимный Неаполь порадовал "Барселону" пиццей с названием клуба.
📍Naples, Italy— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2020
Get in my belly 😍 pic.twitter.com/SUZnd6bdcK
Главным арбитром этого матча назначен Феликс Брых из Германии.
"Наполи" сыграет в домашних цветах, а "Барселона" - в выездном желтом комплекте формы.
Игрокам "Наполи" на предыигровой тренировке пришлось попрыгать.
Видео с предматчевой тренировки "Барселоны" на "Сан-Паоло".
🏋️♂️ @CHAMPIONSLEAGUE WORKOUT CLIP | Barça train at the Stadio San Paolo in Naples, Italy pic.twitter.com/Afq9DWPVrJ— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2020
Результаты команд в последних пяти матчах.
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо:
"Нам противостоит классная команда из классных игроков. Мы знаем, что будет тяжело. Но мы не должны бояться. Надо уважать соперника и играть в свой футбол".
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен:
"Всегда предупреждаю игроков, чтобы ждали от соперника его лучшей игры. Я знаю, на что способен "Наполи", они очень здорово смотрелись против команд высочайшего класса на групповой стадии".
У "Наполи" в этом матче точно не сыграет ведущий защитник Калиду Кулибали, у которого травмировано бедро. У "Барселоны" травмированы Луис Суарес, Усман Дембеле, Серхи Роберто и Жорди Альба.
"Наполи" вышел в плей-офф ЛЧ со второго места в своей группе. Неаполитанцы набрали 12 очков в шести играх, пропустили вперед "Ливерпуль", но опередили "Зальцбург" и "Генк". "Барселона", набрав 14 очков, выиграла группу с "Боруссией", "Интером" и "Славией".
"Наполи" в третий раз в истории клуба пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. Пройти эту стадию неаполитанцам пока не удавалось. "Барселона" же доходит как минимум до 1/8 финала в шестнадцати подряд последних розыгрышах ЛЧ.
В своем национальном первенстве "Наполи" на данный момент занимает шестое место, тогда как "Барселона" лидирует в чемпионате Испании.
Друг против друга "Наполи" и "Барселона" ранее не играли.