Наполи - Барселона: онлайн матча Лиги чемпионов

22:59, 25 февраля 2020
Футбол
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УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Наполи - Барселона.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Наполи - Барселона - 1:1

Голы: Мертенс, 30 - Гризманн, 57

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руи, Руис, Демме (Аллан, 80), Зьелински, Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54), Инсинье

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике (Лангле, 90+3), Умтити, Фирпо, Ракитич (Артур, 56), Бускетс, де Йонг, Видаль, Месси, Гризманн (Фати, 87)

Предупреждения: Бускетс, Месси, Гризманн, Видаль - Инсинье, Руи

Удаление: Видаль, 88

Видеообзор матча

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток! Ничья - 1:1. Ответный матч команды проведут 18 марта.

90+5 - Умтити заработал фол в штрафной "Барсы" после подачи с углового от "Наполи". Тер Штеген будет выбивать мяч.

90+3 - Лангле меняет Пике.

90+2 - Пике лежит на газоне. Что-то серьезное у игрока "Барсы".

Пять минут добавил арбитр.

88 - Желтая Видалю за жесткий подкат. Тут же хавбек "Барсы" устроил стычку с Марио Руи, за что получил вторую желтую и покидает поле.

87 - Фати меняет Гризманна.

87 - Дальний удар Артура - выше ворот.

83 - Гризманн сорвал контратаку соперника и получил желтую.

REUTERS

82 - Месси пытался пройти защитников в штрафной "Наполи" и упал. Арбитр не увидел фола.

80 - Аллан меняет Демме у "Наполи". Последняя замена от Гаттузо.

76 - Умтити пробил головой после подачи с углового - выше ворот.

75 - Мяч после удара Месси и рикошета уходит на первый в матче угловой.

74 - Политано меняет Кальехона.

70 - Месси прорвался в штрафную, у него отобрали мяч, но после отскока пробивал Семеду - совсем мимо. "Барса" продолжает контролировать мяч и наступать.

66 - Месси получил желтую за свой фол.

64 - Месси пытался замкнуть пас Видаля и нарушил правила на вратаре Оспине.

63 - Милик выводит Кальехона один на один - тер Штеген спасает "Барселону"!

REUTERS

62 - Шанс у Инсинье! Лорецо финтом прошел сразу двух защитников "Барселоны" и пробил низом - тер Штеген на месте.

57 - ГООООЛ! Семеду получил разрезную передачу от Бускетса и сразу перевел мяч в центр штрафной - там первым был Гризманн, который расстрелял ворота! 1:1. Сравнивает "Барса"!

REUTERS

56 - Артур меняет Ракитича у "Барселоны".

54 - Вот это да. Дрис Мертенс получил травму и покидает поле. Вместо него выходит Милик.

49 - Бускетс наказан желтой за накладку в борьбе с Мертенсом.

49 - Семеду на входе в штрафную пытался вернуть мяч Месси, но неаполитанцы были на чеку.

48 - Активно начинает второй тайм "Барса".

Второй тайм стартовал.

REUTERS

Перерыв. "Наполи" ведет - 1:0.

Одну минуту добавил рефери.

45 - Видаль не успел к мячу в штрафной "Наполи" после паса от Месси.

44 - Видаль навешивал в штрафную и случайно закрутил мяч в ворота - Оспина на месте.

42 - Кальехон после навеса в штрафную переводил мяч в центр, а Манолас пробил в касание - рядом со штангой проходит мяч.

REUTERS

40 - Продолжает свистеть стадион из-за перекатывания мяча "Барселоной". Неаполитанцы всем составом на своей половине поля. Моментов практически нет.

33 - Что изменилось после гола? Вообще ничего. "Барселона" и дальше владеет мячом, "Наполи" защищается.

30 - ГООООЛ! "Наполи" дождался своего шанса! Итальянцы убежали в контратаку, Мертенс получил передачу перед штрафной и нанес точный удар - тер Штеген замер и наблюдал за полетом мяча! 1:0!

REUTERS

27 - Шикарный шанс был у Месси! Лионель убегал после перехвата мяча на двух защитников и решил отдать пас на Гризманна, но в итоге мяч перехватили.

26 - 34% на 66% в пользу гостей владение мячом.

25 - Жестко сфолил Бускетс на Демме, а неаполитанцы тут же начали требовать для испанца желтую. Пощадил арбитр игрока каталонцев.

21 - Практически всей командой "Барса" переместилась на половину поля соперника. Но все как-то вальяжно, без продвижения вперед.

19 - Пушечный удар от Ракитича заблокировал защитник.

REUTERS

17 - Кальехон  мог выводить партнера один на один, но защитник "Барсы" в последний момент срезал мяч в руки тер Штегену.

14 - Пике решительным подкатом лишил мяча Мертенса. Дрис был готов выйти на ударную позицию.

12 - Месси отдавал тонкую передачу в штрафную соперника, но защитник ее прочитал.

10 - Вот и ответ "Наполи". Мертенс вошел в штрафную и нанес удар, но тер Штеген легко забрал мяч.

9 - Месси обыгрался с партнером и пробил с линии штрафной - мяч прошел намного выше ворот.

7 - "Барса" практически постоянно перекатывает мяч, но к штрафной близко подойти пока не удается. "Наполи" ждет возможности контратаковать. Публике на трибунах это не нравится - слышен свист.

3 - Максимально спокойно прошли первые минуты. "Барселона" устроила перепасовку в центре поля.

Прозвучал стартовый свисток!

Команды уже на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.

Лионель Месси на разминке.

REUTERS

"Наполи" под овации трибун выходит на разминку.

Арена "Наполи" за час до игры.

"Барселона" уже прибыла на стадион.

"Барселона" вспомнила, как добиралась до стадии 1/8 финала ЛЧ.

Гостеприимный Неаполь порадовал "Барселону" пиццей с названием клуба.

Главным арбитром этого матча назначен Феликс Брых из Германии.

"Наполи" сыграет в домашних цветах, а "Барселона" - в выездном желтом комплекте формы.

twitter.com/sscnapoli

Игрокам "Наполи" на предыигровой тренировке пришлось попрыгать.

REUTERS

Видео с предматчевой тренировки "Барселоны" на "Сан-Паоло".

Результаты команд в последних пяти матчах.

ru.uefa.com

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо: 

"Нам противостоит классная команда из классных игроков. Мы знаем, что будет тяжело. Но мы не должны бояться. Надо уважать соперника и играть в свой футбол".

Дженнаро Гаттузо / REUTERS

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен: 

"Всегда предупреждаю игроков, чтобы ждали от соперника его лучшей игры. Я знаю, на что способен "Наполи", они очень здорово смотрелись против команд высочайшего класса на групповой стадии".

Кике Сетьен / REUTERS

У "Наполи" в этом матче точно не сыграет ведущий защитник Калиду Кулибали, у которого травмировано бедро. У "Барселоны" травмированы Луис Суарес, Усман Дембеле, Серхи Роберто и Жорди Альба.

"Наполи" вышел в плей-офф ЛЧ со второго места в своей группе. Неаполитанцы набрали 12 очков в шести играх, пропустили вперед "Ливерпуль", но опередили "Зальцбург" и "Генк". "Барселона", набрав 14 очков, выиграла группу с "Боруссией", "Интером" и "Славией".

"Наполи" в третий раз в истории клуба пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. Пройти эту стадию неаполитанцам пока не удавалось. "Барселона" же доходит как минимум до 1/8 финала в шестнадцати подряд последних розыгрышах ЛЧ.

В своем национальном первенстве "Наполи" на данный момент занимает шестое место, тогда как "Барселона" лидирует в чемпионате Испании.

Друг против друга "Наполи" и "Барселона" ранее не играли.

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