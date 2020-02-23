Премьер-лига: Александрия неожиданно проиграла, Днепр-1 сыграл вничью с Карпатами (видео)

Состоялись очередные матчи первого в 2020-м году тура УПЛ.

В воскресенье, 23 февраля, в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги состоялись два матча.

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"Александрия" принимала "Колос" и потерпела поражение со счетом 1:2.

Героем матча стал полузащитник гостей Евгений Смирный, который оформил дубль. На 61-й минуте Артем Ситало сравнял счет, однако "Александрия" провела победный мяч уже в компенсированное время.

Подопечные Владимира Шарана занимают пятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка. "Колос" идет шестым, отставая от александрийцев на десять пунктов.

"Александрия" - "Колос" - 1:2

Голы: Ситало, 61 - Смирный, 46, 90+2

"Александрия": Панькив, Банада, Дубра, Бабогло (Бухал, 52), Шендрик, Гречишкин, Задерака (Протасов, 52), Грицук, Довгий (Устименко, 78), Третьяков, Ситало

"Колос": Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Богданов (Задоя, 90+3), Ориховский, Ильин, Смирный, Морозко (Вильхамссон, 71), Бондаренко (Кожушко, 80)

Предупреждения: Бабогло, Довгий, Ситало - Петров, Бондаренко, Волынец, Смирный

"Днепр-1" гостил у "Карпат" и не сумел победить - 1:1.

Львовяне первыми открыли счет усилиями новичка Матара Дийе на 24-й минуте - форвард замкнул передачу с фланга. Еще до перерыва Владислав Супряга восстановил равновесие и установил окончательный счет.

"Днепр-1" остался восьмым в таблице, набрав 19 очков. "Карпаты" идут последними - 12 пунктов.

"Карпаты" - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Дийе, 24 - Супряга, 41

"Карпаты": Кудрик, Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак, Назарина, Клец, Лях, Притула (Козак, 88), Г. Пасич, Дийе (Бойчук, 90)

"Днепр-1": Юрчук, Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой, Кравченко, Батагов (Вакулко, 75), Коркишко, Ди Франко, Булеца (Чичиков, 73), Супряга

Предупреждения: Дубинчак, Клец, Г. Пасич, Дийе - Батагов, Адамюк, Коркишко

Удаление: Дубинчак, 89 (повторное предупреждение)

Гол Дийе

Гол Супряги

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" эффектным голом вырвало победу в историческом для УПЛ матче.